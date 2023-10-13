خلال لقائه بلينكن: الملك عبد الله يحذّر من أيّة محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة

حذّر الملك عبد الله من "أية محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية، أو التسبب في نزوحهم"، مؤكدا ضرورة "عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين".

حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن في عمان، اليوم الجمعة، من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار، في ظل الحرب الدائرة بين فصائل المقاومة وعلى رأسها حركة "حماس" وجيش الاحتلال الإسرائيليّ الذي يواصل عدوانه في قطاع غزة.

وحذّر الملك عبد الله من "أية محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية، أو التسبب في نزوحهم"، مؤكدا ضرورة "عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين"، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.

ووصل بلينكن في وقت مبكر إلى عمان للقاء الملك والرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل استكمال جولته الإقليمية بزيارة قطر والسعودية ومصر والإمارات، وذلك غداة زيارة تضامن إلى إسرائيل.

ويسعى بلينكن خلال جولته لزيادة الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في ظل ترجيح مضيّ إسرائيل نحو عملية برية في قطاع غزة.

ويأتي تحذير العاهل الأردني اليوم، بعدما أمر جيش الاحتلال سكان مدينة غزة بإخلائها والنزوح جنوبا، في قرار أكدت الأمم المتحدة أنه يطال 1,1 مليون شخص، وحذّرت من تبعاته "المدمّرة".

وحذّر الملك كذلك من "انتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة"، مؤكدا "ضرورة حماية المدنيين الأبرياء من الجانبين، انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنسان".

وأكد لبلينكن "ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، وأهمية حماية المدنيين ووقف التصعيد والحرب على غزة".

وفي قطاع غزة، استشهد 1537 شخصا، وجُرح أكثر من 6600 جراء القصف الإسرائيلي المكثف ردا على العملية، ومن بين الشهداء 500 طفل.

فيما قُتل 1300 شخص في إسرائيل منذ بدء هجوم حماس السبت الماضي، ووصل عدد الجرحى إلى 3297، وبلغ عدد الرهائن المحتجزين نحو 150، بحسب جيش الاحتلال.