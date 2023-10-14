تقرير: قتلى ومفقودون أجانب في "طوفان الأقصى"

حسب التقرير "كان العديد من الأجانب المفقودين يشاركون في مهرجان للموسيقى الإلكترونية قرب حدود غزة"

قال تقرير نشرته وكالة "أ ف ب"، السبت، إن "عشرات الأجانب قتلوا أو جرحوا أو أصبحوا رهائن لدى حركة حماس عقب الهجوم الذي شنّته السبت على إسرائيل".

وحسب التقرير "كان العديد من الأجانب المفقودين يشاركون في مهرجان للموسيقى الإلكترونية في صحراء بجنوب إسرائيل قرب حدود غزة، قتل خلاله ما يناهز 250 شخصًا، وفق منظمة غير حكومية"، يقول التقرير وفيما يلي الاحصائيات التي أوردها:

الولايات المتحدة الأميركية:

- قُتل ما لا يقل عن 27 أميركيًا بحسب أحدث حصيلة أعلنتها واشنطن الخميس. وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، أنه تحدث مع عائلات 14 أميركيًا مفقودين منذ هجوم حماس.

ولم يكشف البيت الأبيض عن أي تفاصيل بشأن الاتصال، لكن بايدن قال في حوار عن بعد مع برنامج على شبكة سي بي إس "سنبذل كل ما بوسعنا لإعادتهم الى البلاد إذا تمكنا من العثور عليهم".

تايلاند:

- قتل 24 تايلانديًا حسبما أعلن رئيس الوزراء، سريتا تافيسين، السبت. وأصيب 16 ويُعتقد أن 16 آخرين اختطفوا، على ما ذكر مسؤولون في وزارة الخارجية.

كما وهناك قرابة 30 ألف تايلاندي في إسرائيل يعمل غالبيتهم في قطاع الزراعة، وفق أرقام حكومية.

فرنسا:

- أعلنت وزيرة الخارجية، كاترين كولونا، الجمعة، مقتل 15 فرنسيًا. ووفق أرقام وزارة الخارجية، لا يزال 17 في عداد المفقودين بينهم أطفال، ويرجح أن هؤلاء "خطفوا" على يد "حماس".

نيبال:

- قتل عشرة مواطنين نيباليين في كيبوتس ألوميم الذي هاجمته حماس، على ما أفادت سفارة النيبال في تل أبيب. وكان في كيبوتس ألوميم 17 طالبًا وقت الهجوم.

الأرجنتين:

- أكّدت وزارة الخارجية الأرجنتينية الاثنين أن سبعة من مواطنيها قتلوا وفقد 15 آخرون.

بريطانيا:

- قُتل أربعة بريطانيين على الأقل.

ونقل الوكالة الفرنسية عن السفارة الإسرائيلية في لندن، الأربعاء، قولها بمقتل مصور وشاب يقيم في إسرائيل "كان يتولى أمن الحفلة الموسيقية التي أقيمت في الصحراء".

إلى ذلك، وبحسب "بي بي سي"، قُتل أو فقد 17 بريطانيًا بينهم أطفال وهي حصيلة لم تؤكدها الحكومة.

روسيا:

- أفادت السفارة الروسية في تل أبيب بمقتل أربعة روسيين-إسرائيليين. وأكّدت أن ليست لديها معلومات عن رهائن محتملين، لكنها قالت إن ستة مواطنين روس في عداد المفقودين.

أوكرانيا:

- أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى من مواطنها إلى سبعة، مشيرة إلى أن تسعة في عداد المفقودين، بينما أصيب تسعة آخرون بجروح.

بيلاروس:

- أعلنت سفارة بيلاروس في تل أبيب، الخميس، أن ثلاثة من مواطنيها قتلوا في "ظروف مأسوية" وفقد أثر شخص رابع.

كندا:

- قالت الحكومة الكندية إن ثلاثة كنديين قتلوا وأن أربعة ما زالوا مفقودين.

الصين:

- أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، مقتل ثلاثة من مواطنيها وفقدان اثنين.

الفلبين:

- أعلنت وزارة الخارجية الفيليبينية، الجمعة، مقتل امرأة (49 عامًا) في الهجوم على المهرجان الموسيقي. وكانت السلطات قد أعلنت، الأربعاء، مقتل امرأة (33 عامًا) ورجل (42 عامًا) في هجوم على كيبوتس قرب الحدود مع غزة. ولا يزال ثلاثة في عداد المفقودين.

بيرو:

- أعلنت وزارة الخارجية البيروفية مقتل مواطنين بيروفيَين. وهناك ثلاثة آخرين في عداد المفقودين.

البرازيل:

- أكّدت وزارة الخارجية البرازيلية، الجمعة، مقتل امرأة من مواطنيها ما يرفع عدد القتلى إلى ثلاثة.

رومانيا:

أعلنت رومانيا الجمعة مقتل اثنين من مواطنيها أحدهما جندي إسرائيلي-روماني.

تركيا:

- أعلنت السفارة الإسرائيلية في تركيا، الخميس، أن مواطنًا تركيًا قتل في العملية ولا يزال آخر مفقودًا.

إسبانيا:

- قُتلت إسبانية تحمل كذلك الجنسية الإسرائيلية في الهجوم وفق وزارة الخارجية. وقالت الصحافة الأربعاء إنها كانت في التاسعة والعشرين من عمرها وتؤدي الخدمة العسكرية في ثكنة قريبة من غزة.

تشيلي:

- كما أكدت السلطات التشيلية فقدان إسباني متزوج من تشيلية. فيما أعلنت السلطات، الخميس، مقتل ثلاثة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية-التشيلية وامرأة تشيلية. وذكرت الخارجية التشيلية أن مقيمة في كيبوتس كيسوفيم مفقودة.

سويسرا:

- قُتل مواطن إسرائيلي-سويسري في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

كمبوديا:

- قال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت إن طالبًا كمبوديّا قتل.

أستراليا:

- أعلنت أستراليا، الأربعاء، مقتل مواطنة أسترالية في هجوم حماس.

أذربيجان:

- قُتل أذربيجاني بحسب مصادر في العاصمة باكو.

النمسا:

- أعلنت السلطات مقتل ثلاثة مواطنين إسرائيليين نمساويين في الهجمات. ولا يزال اثنان في عداد المفقودين.

إيرلندا:

- أعلنت الحكومة الإيرلندية مقتل شابة (22 عامًا) إيرلندية-إسرائيلية.

ألمانيا:

- ذكرت برلين أن بين الرهائن عددًا من الألمان الذين يحملون جنسية مزدوجة ألمانية إسرائيلية. ولم تعلق وزارة الخارجية على خطف ألمانية إسرائيلية تبلغ 22 عامًا كانت في الحفل الغنائي وقالت والدتها إنها شاهدت صورًا لها وهي "فاقدة الوعي في سيارة تنقل فلسطينيين" في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت شقيقة امرأة من برلين تبلغ 22 عاما أشارت إلى مقتلها مساء الاثنين. ولم تتلق العائلة تأكيدا رسميا على ذلك.

المكسيك:

- ذكرت مكسيكو (العاصمة) أن اثنين من رعاياها محتجزين.

كولومبيا:

- أعلنت كولومبيا مقتل أحد مواطنيها وفقدان آخر.

من مصادر رسمية، ذكرت البلدان التالية أن عددًا من رعاياها مفقودين: باراغواي (اثنان) وتنزانيا (اثنان) وإيطاليا (ثلاثة) وسريلانكا (اثنان).

وتم العثور على مواطنة من بنما كانت مفقودة، على قيد الحياة بحسب بلادها.