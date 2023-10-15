الآلاف يتظاهرون في أمستردام دعمًا لغزّة

رفع المتظاهرون في ساحة أمستردام الرئيسيّة الأعلام الفلسطينيّة ولافتات تطالب بـ"تحرير فلسطين" و"وقف الحرب" و"وقف الهجوم على غزّة"

تظاهر الآلاف في شوارع أمستردام الأحد تأييدًا للفلسطينيّين، في وقت تشنّ فيه إسرائيل مجازر دموية مروعة بحقّ سكّان غزّة، وتحضّر لاجتياح بريّ

ورفع المتظاهرون في ساحة أمستردام الرئيسيّة الأعلام الفلسطينيّة ولافتات تطالب بـ"تحرير فلسطين" و"وقف الحرب" و"وقف الهجوم على غزّة".

وخرجت مسيرات مشابهة نهاية الأسبوع في عواصم غربيّة رئيسيّة بينها واشنطن ولندن وجنيف.

وقال السائح الكنديّ المتقاعد جيمس كيسي (63 عامًا) "الأمر فظيع. لا حلّ لديّ كما تعلمون... لكنّني أشعر بالحزن".

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وبعد ثمانية أيّام على شنّ عناصر حماس هجومًا أربك غرف صناعة القرار الإسرائيليّة، ردّت إسرائيل بارتكاب مجازر بضوء أميركيّ أوروبيّ أخضر بحقّ الملايين من المدنيّين في القطاع، حيث سقط حتّى الآن أكثر من 2600 شهيدًا، وإصابة عشرات الآلاف من الجرحى، بالإضافة إلى استهداف مساحات سكنيّة هائلة في قطاع غزّة، ومسح عائلات بأكملها من السجلّات، في الوقت الذي تطالب فيه إسرائيل بنزوح 1.1 مليون فلسطينيّ من شمال غزّة إلى جنوبها.

وكان من المقرّر أن تنتهي مسيرة أمستردام في الحيّ اليهوديّ القديم في المدينة، لكن تمّ تعديل المسار لتجنّب وقوع مواجهات.

وبدأت المسيرة بشكل سلميّ بحضور مكثّف للشرطة. وتظاهر عشرات الآلاف السبت في أنحاء بريطانيا دعمًا للفلسطينيّين في ظلّ حضور كثيف للشرطة.