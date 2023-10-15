مصر تدعو إلى قمة إقليميّة ودوليّة بشأن القضيّة الفلسطينيّة

في ختام اجتماع عقده مجلس الأمن القومي المصري، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبيل وصول وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن إلى القاهرة، دعت مصر، اليوم الأحد، إلى عقد قمة إقليمية ودولية حول القضية الفلسطينية.

دعت مصر، اليوم الأحد، إلى عقد قمة إقليمية ودولية بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدة مجددا "رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار"، بحسب بيان نشرته الرئاسة المصرية.

وصدرت هذه الدعوة في ختام اجتماع عقده مجلس الأمن القومي المصري، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبيل وصول وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن إلى القاهرة.

وأعلنت الخارجية الأميركية أن بلينكن سيعود غدا الإثنين إلى إسرائيل، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، بعد جولة في ست دول عربية.

وأضاف البيان الذي نشر في الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية عبر "فيسبوك" أن القاهرة "تواصل الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد، ووقف استهداف المدنيين"، كما تواصل الاتصالات من أجل "إيصال المساعدات" الإنسانية المطلوبة إلى قطاع غزة.

وشدد البيان على أن "أمن مصر القومي خط أحمر، ولا تهاون في حمايته".

وتعتبر السلطات المصرية أن أي نزوح جماعي لفلسطينيي قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء جنوبا، سيشكل تهديدا للأمن القومي المصري.

وطلبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سكان غزة الذين يعيشون في شمال القطاع، نحو 1,1 مليون شخص من عدد السكان الإجمالي، البالغ 2,4 مليون نسمة، الفرار إلى الجنوب في أسرع وقت.

وكان نائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق داني أيالون، قد أثار الجدل، بعدما قال في تصريحات مؤخرا: "توجد مساحات لا نهاية لها تقريبا في صحراء سيناء على الجانب الآخر من غزة، ويمكنهم (الفلسطينيون) أن يتركوا (قطاع غزة) إلى تلك المساحات المفتوحة، حيث سنعد نحن والمجتمع الدولي للبنية الأساسية ومدن الخيام، وسنمدهم بالماء والغذاء".