مقتل طفل فلسطينيّ (6 أعوام) في إيلينوي الأميركيّة بـ26 طعنة في جريمة كراهية

أكدت السلطات بولاية إيلينوي الأميركية، "مقتل طفل فلسطيني في السادسة من عمره بـ26 طعنة، وإصابة والدته في جريمة كراهية".

استشهد طفل فلسطينيّ في السادسة من عمره، وأُصيبت والدته في جريمة كراهية، ارتُكبت في ولاية إيلينوي الأميركية، الأحد.

وأكدت السلطات بولاية إيلينوي الأميركية "مقتل طفل فلسطيني في السادسة من عمره بـ26 طعنة، وإصابة والدته في جريمة كراهية".

وأشارت إلى أن "المهاجم قتل الطفل الفلسطيني واستهدف عائلته بسبب دينهم والأحداث في الشرق الأوسط".

وذكر مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية، أن "المهاجم ارتكب جريمته وهو يردد عبارات معادية للمسلمين والفلسطينيين".

وقال المجلس إنه "يجب وقف الخطاب المعادي للإسلام والفلسطينيين لدى السياسيين ووسائل الإعلام".

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("أونروا")، الأحد، أن نحو مليون شخص نزحوا في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول منذ إطلاق عملية "طوفان الأقصى".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مديرة التواصل في الوكالة، جولييت توما أن "ما يقدَّر بنحو مليون شخص نزحوا في الأيام السبعة الأولى".

وبحسب "أونروا"، فإن هذا الرقم مرجح للزيادة في ظل استمرار مغادرة السكان لمنازلهم، خوفا من القصف الإسرائيلي.

يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة إلى 2670 بينما الجرحى إلى 9600 بينما القتلى الإسرائيليون إلى أكثر من 1400، في وقت يشهد قطاع غزة عدوانا مكثفا ومتواصلا للأسبوع الثاني على التوالي، يستهدف المناطق والمنازل المأهولة بالسكان، فيما يمارس الاحتلال ضغوطا من خلال عدوانه أو بطرق غير مباشرة أخرى، من بينها إعادة تزويد جنوب قطاع غزة بالمياه بشكل جزئي من أجل تهجير سكان غزة في الشمال إلى الجنوب.