الخارجيّة الروسيّة تحذّر من السفر إلى فلسطين وإسرائيل ولبنان والأردن

يقيم عدد كبير من الروس في إسرائيل. وسافر نحو ستّة آلاف روسيّ من تلّ أبيب إلى روسيا منذ التاسع من تشرين الأوّل/أكتوبر، وفق المصدر نفسه

أوصت وزارة الخارجيّة الروسيّة، اليوم الجمعة، بعدم السفر إلى إسرائيل ولبنان والأردن، مبرّرة ذلك بأنّ "الوضع في الشرق الأوسط يزداد سوءًا"، وذلك وسط التوتّرات الإقليميّة منذ السابع من تشرين أوّل/ أكتوبر.

وأشارت وزارة الخارجيّة إلى أنّها تعمل "بشكل وثيق مع السلطات المصريّة والإسرائيليّة" لكي يتمكّن الروس في قطاع غزّة من المغادرة.

وأضافت "نوصي بشدّة المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى المنطقة، خصوصًا إلى إسرائيل ولبنان والأردنّ والأراضي الفلسطينيّة".

ويقيم عدد كبير من الروس في إسرائيل. وسافر نحو ستّة آلاف روسيّ من تلّ أبيب إلى روسيا منذ التاسع من تشرين الأوّل/أكتوبر، وفق المصدر نفسه.

من جهته، قال السفير الروسيّ لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف الجمعة لصحيفة "إزفيستيا" إنّ موسكو على اتّصال بممثّلي حركة حماس "من أجل إخراج الرهائن من مكان تواجدهم".

ووفق الحصيلة الأخيرة الّتي قدّمتها السلطات الروسيّة الخميس، قتل 19 مواطنًا روسيًا في إسرائيل منذ بدء العمليّة الّتي شنّتها حركة حماس ضدّ إسرائيل في السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر فيما لا يزال سبعة في عداد المفقودين، ومن بين الرهائن في قطاع غزّة روسيان.

وأعرب الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين عدّة مرّات في الأيّام الأخيرة عن قلقه من أن يتحوّل النزاع بين إسرائيل وحماس إلى "حرب إقليميّة"، معتبرًا أنّ الأزمة ناتجة عن "فشل" سياسة واشنطن في الشرق الأوسط.