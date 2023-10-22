شركات طيران عالميّة تلغي رحلاتها إلى تل أبيب

ومن بين شركات الطيران الأخرى الّتي علّقت رحلاتها إلى تلّ أبيب "فيرجين أتلانتيك" و"بريتيش إيروايز" والخطوط الجوّيّة الفرنسيّة-كاي أل أمّ وشركة "دلتا" الأميركيّة و"لوفتهانزا" و"راين إير" وطيران الإمارات.

ألغت شركة "كاثي باسيفيك" للطيران الأحد جميع رحلاتها بين هونغ كونغ وتلّ أبيب حتّى نهاية العام 2023، بحسب ما أعلنت الشركة.

ومن بين شركات الطيران الأخرى الّتي علّقت رحلاتها إلى تلّ أبيب "فيرجين أتلانتيك" و"بريتيش إيروايز" والخطوط الجوّيّة الفرنسيّة-كاي أل أمّ وشركة "دلتا" الأميركيّة و"لوفتهانزا" و"راين إير" وطيران الإمارات.

وقالت الشركة في بيان على موقعها "نظرًا للوضع الراهن في إسرائيل، ستلغي كلّ رحلات كاثي باسيفيك بين هونغ كونغ وتلّ أبيب من اليوم وحتّى 31 كانون الأوّل/ديسمبر 2023 ضمنًا".

ودعت الشركة عملاءها إلى مواصلة التحقّق من معلومات الرحلات والإعلانات للحصول على تحديثات بشأن الرحلات إلى تلّ أبيب بعد تاريخ 31 كانون الأوّل/ديسمبر.

وشنّت حركة حماس في السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر هجومًا على إسرائيل هو الأكثر تأثيرًا في تاريخ الدولة العبريّة، والّتي ردّت بقصف مكثّف وهمجيّ ضمن مجازر متواصلة على قطاع غزّة، منهية فيها حياة الآلاف من النساء والأطفال، كما حشدت قوّاتها عند حدود القطاع استعدادًا لغزو برّيّ.

واستشهد أكثر من 4385 شخصًا معظمهم مدنيّون وبينهم 1756 طفلًا و967 امرأة في قطاع غزّة جرّاء القصف، بحسب وزارة الصحّة الفلسطينيّة في غزّة، فيما قتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيليّ بالإضافة إلى أسر أكثر من 200.

ويأتي قرار "كاثي باسيفيك" بعد قرارات مماثلة اتّخذتها شركات طيران أخرى على خلفيّة التصعيد الدائر.

وحذّرت عدّة دول من السفر إلى إسرائيل وكذلك إلى دول مجاورة مثل لبنان، فيما يعمل عدد منها على إعادة مواطنيها في المنطقة.