مئات الآلاف يحتشدون في إسطنبول نصرة لغزة

حمل الكثير من المشاركين الأعلام التركية والفلسطينية، ولافتات بلغات عدة للتضامن مع غزة وفلسطين، وأخرى منددة بالعدوان الإسرائيلي، في حين وضع البعض منهم عصبات رأس مكتوب عليها "جميعنا فلسطينون".

احتشد مئات الآلاف اليوم السبت في مطار أتاتورك بإسطنبول ضمن فعاليات "تجمع فلسطين الكبير" التي دعا إليها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان عبر منصة "إكس".

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وحظي التجمع بإقبال كبير من كافة شرائح المجتمع في تركيا، إلى جانب الكثير من ممثلي الجمعيات المدنية بالولاية.

وحمل الكثير من المشاركين الأعلام التركية والفلسطينية، ولافتات بلغات عدة للتضامن مع غزة وفلسطين، وأخرى منددة بالعدوان الإسرائيلي، في حين وضع البعض منهم عصبات رأس مكتوب عليها "جميعنا فلسطينون".

وقال إردوغان في دعوته للفعاليات فيه: "أدعو كل أبناء شعبنا إلى تجمع فلسطين الكبير في مطار أتاتورك بإسطنبول غدًا"، مضيفًا: "سنظهر مجددًا تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين أمام العالم أجمع".

وأرفق إردوغان منشوره بصورة تحوي العلمين التركي والفلسطيني إلى جانب المسجد الأقصى.