ماسك يتعهد بربط المنظمات "المعترف بها دوليا" في غزة بالإنترنت.. كرعي: سنقطع العلاقات بـ"ستارلينك"

إسرائيل تهدد بقطع العلاقات بـ"ستارلينك" عقب إعلان إيلون ماسك إن الشركة ستدعم تزويد المنظمات "المعترف بها دوليا" في غزة بالإنترنت، بعد أن قطع الاحتلال الاتصالات عن قطاع غزة المحاصر ضمن الحرب على القطاع.

أعلن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، السبت، أنّ خدمة الإنترنت عبر نظام "ستارلينك" للأقمار الصناعية ستؤمن الاتصالات لـ"منظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا" في غزة المعزولة عن العالم، منذ يوم الجمعة الماضي، بسبب إقدام سلطات الاحتلال قطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع المحاصر.

وكتب إيلون ماسك على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) المملوكة له "ستدعم ستارلينك تواصل منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في غزة"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وجاء إعلان ماسك ردا على رسالة من النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي، ألكساندريا أوكازيو كورتيز، التي اعتبرت أن قطع الاتصالات في الأراضي الفلسطينية "غير مقبول".

وفي رده على ماسك، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، في منشور على منصة "إكس" إن "إسرائيل ستحارب بكافة السبل خطوة ماسك"، مضيفا أن حركة حماس "ستستخدم ذلك (خدمة ستارلينك) لمصلحة نشاطاتها". وقال إلى أن مكتبه "سيقطع" أي علاقات مع ستارلينك، على خلفية ما أعلنه ماسك.

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.



[ComStar] — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023

وامتنع كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي عن الإفصاح عما إذا كانت إسرائيل هي المسؤولة عن انقطاع الاتصالات في غزة منذ يوم أمس، الجمعة، واكتفى بالقول إن "إسرائيل ستفعل ما يلزم لحماية قواتها"، علما بأن انقطاع الاتصالات أدى إلى عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي.

وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل عطلت خدمات الهاتف المحمول في بداية الهجوم البري الذي بدأ مساء الجمعة، قال دانيال هغاري، مساء السبت، "نفعل ما يتعين علينا القيام به لتأمين قواتنا كلما تعين علينا ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة وبقدر ما نحتاج إليه ولن نفصح عن المزيد بشأن هذا الأمر".

وجاء في منشور على للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبرياسوس، "يمكننا حقا الاستفادة من ستارلينك في محاولة التواصل مع طاقمنا الصحي ومرافقنا الصحية في غزة. كيف نستطيع إنجاز هذا الأمر؟"، في حين أشارت منظّمات غير حكومية ووكالات أممية أخرى إلى أنها فقدت الاتصال مع طواقمها في غزة.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية الأممية في الأراضي الفلسطينية، لين هاستينغز، إن العمليات الإنسانية وأنشطة المستشفيات "لا يمكن أن تستمر بدون اتصالات".

وفي اليوم الثاني والعشرين للحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، بات القطاع الذي يقطنه نحو 2,4 مليون نسمة، وتسيطر عليه حركة "حماس"، مقطوعًا عن العالم مع توقف الاتصالات وخدمة الإنترنت.

ونُشرت خدمة الإنترنت عبر شبكة "ستارلينك" للأقمار الاصطناعية التي طورتها شركة "سبايس إكس" المملوكة لإيلون ماسك، في أوكرانيا بعيد بدء الغزو الروسي لهذا البلد في شباط/ فبراير 2022.

وفي أيلول/ سبتمبر، أعلن الملياردير الأميركي أنه منع العام الماضي هجومًا أوكرانيًا على قاعدة بحرية روسية من خلال رفضه طلب كييف تفعيل هذه الخدمة في البحر الأسود، بالقرب من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وكتب على موقع "إكس"، "تلقينا طلبا عاجلا من السلطات الحكومية لتفعيل ستارلينك حتى سيفاستوبول". وأضاف "كانت النية الواضحة إغراق معظم الأسطول الروسي الراسي" هناك.