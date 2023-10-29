أنقرة: الدبلوماسيون الإسرائيليون غادروا تركيا لأسباب أمنية

بحسب المصادر التركية، فإن الدبلوماسيين الإسرائيليين في تركيا قد غادروا البلاد بالفعل منذ مدة، وفي المذكرة التي أرسلوها للخارجية التركية يوم 18 تشرين الأول، ذكروا أنه بظل التطورات الأخيرة، سيغادر الدبلوماسيون بالسفارة تركيا بدءا من 19 تشرين الأول.

قالت مصادر دبلوماسية تركية في أنقرة، اليوم الأحد، أن الدبلوماسيين الإسرائيليين غادروا تركيا منذ 19 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، وأتت هذه التصريحات، تعليقا على تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي قال فيه إنه أعطى تعليمات بعودة ممثليه الدبلوماسيين في تركيا إلى إسرائيل.

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وبحسب المصادر التركية، فإن الدبلوماسيين الإسرائيليين في تركيا قد غادروا البلاد بالفعل منذ مدة، وفي المذكرة التي أرسلوها إلى الخارجية التركية يوم 18 تشرين الأول الحالي، ذكروا أنه في ضوء التطورات الأخيرة، سيغادر الدبلوماسيون في السفارة تركيا بدءا من 19 تشرين الأول.

وقالت المصادر الدبلوماسية التركية من الصعب أن نفهم لمن أوعز كوهين بالعودة إلى إسرائيل، لأن الدبلوماسيين الذين ذكرهم في بيانه غادروا بلادنا بالفعل.

وكان الدبلوماسيون الإسرائيليون لدى سفارة تل أبيب في أنقرة، ومن بينهم السفيرة إيريت ليليان، غادروا تركيا يوم 19 تشرين الأول الحالي لأسباب أمنية.

ومساء السبت، قال وزير الخارجية الإسرائيلي كوهين إنه أصدر تعليمات لدبلوماسيي إسرائيل في تركيا بالعودة بهدف إعادة تقييم العلاقات بين البلدين، بعد ما وصفها بالتصريحات الحادة من تركيا.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدول الغربية بالمسؤولية عن مجازر الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدا أن أنقرة تحضّر لإعلان إسرائيل مجرمة حرب أمام العالم.

وأكد أردوغان أن إسرائيل ليس لديها أدنى اكتراث بشأن قتل المدنيين في غزة، وشدد على أنها دولة احتلال، وما تفعله ليس دفاعا عن النفس، بل مجزرة واضحة ودنيئة تهدف للقضاء على سكان غزة بشكل جماعي، عن طريق التجويع والعطش وتدمير خدماتهم الصحية.

ولليوم الـ 23 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على غزة، لتتجاوز حصيلة الشهداء 8 آلاف، إضافة إلى ما يقرب من 20 ألف جريح، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.