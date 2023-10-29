إيران تحذر إسرائيل من "تحرك" أطراف أخرى في غزة

حذر الرئيس الإيراني في منشور على موقع "إكس" (تويتر سابقا) من أن "جرائم النظام الصهيوني تجاوزت الخطوط الحمراء، الأمر الذي قد يدفع الجميع إلى التحرك".

اعتبر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الأحد، أن إسرائيل تجاوزت "الخطوط الحمراء" بتكثيف هجومها على حركة حماس في قطاع غزة، الأمر الذي "قد" يدفع أطرافاً أخرى إلى "التحرك".

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وحذر الرئيس الإيراني في منشور على موقع "إكس" (تويتر سابقا) من أن "جرائم النظام الصهيوني تجاوزت الخطوط الحمراء، الأمر الذي قد يدفع الجميع إلى التحرك".

وأضاف "واشنطن طلبت منا عدم القيام بأي شيء، لكنها تواصل تقديم دعم واسع لإسرائيل".

في مقابلة مع قناة الجزيرة، أوضح رئيسي أن "إيران تعتبر أن من واجبها" دعم "محور المقاومة" الذي يضم فصائل مسلحة مثل حماس بفلسطين وحزب الله في لبنان. وأضاف "لكن فصائل المقاومة مستقلة في آرائها وقراراتها وتصرفاتها".

وحملت واشنطن إيران جزءا من المسؤولية عن الهجمات التي استهدفت قوات أميركية في سورية والعراق في الأيام الأخيرة وأدت إلى إصابة نحو عشرين جنديا بجروح.

وبعث الرئيس جو بايدن برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، يحذره فيها من أي هجمات أخرى تستهدف قواته.

وحذر رئيسي في المقابلة مع الجزيرة من أن "الولايات المتحدة تعرف جيدًا قدراتنا" العسكرية و"تعلم أنه من المستحيل هزيمتها".

ونفت إيران مشاركتها بالهجوم الذي نفذته حركة حماس يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة.

ورأى رئيسي أن "الدول التي لا تدعم الفلسطينيين، ينبغي أن تبرر عدم دفاعها عن الذين يُقتلون خلال الدفاع المشروع عن بلادهم وأرضهم".