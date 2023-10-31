بوتين: الغرب يتحمل مسؤولية أزمة غزة

أضاف "إنهم يريدون استمرار الفوضى في الشرق الأوسط، ولذلك تبذل الولايات المتحدة قصارى جهدها لتشويه سمعة تلك الدول التي تصر على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف إراقة الدماء، والتي تقف مستعدة لتقديم مساهمة حقيقية في حل الأزمة".

حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب مسؤولية الأزمة في قطاع غزة، حيث تشن إسرائيل حربا على غزة، واتهم الولايات المتحدة بأنها تريد أن تنشر الفوضى في منطقة الشرق الأوسط.

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وفي بيان تلفزيوني أمام اجتماع لأعضاء مجلس الأمن الروسي والحكومة ورؤساء وكالات إنفاذ القانون، قال بوتين "النخب الحاكمة في الولايات المتحدة" و"من يدورون في فلكها" يقفون وراء قتل الفلسطينيين في غزة وخلف الأحداث في أوكرانيا والعراق وسورية.

وأضاف "إنهم يريدون استمرار الفوضى في الشرق الأوسط، ولذلك تبذل الولايات المتحدة قصارى جهدها لتشويه سمعة تلك الدول التي تصر على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف إراقة الدماء، والتي تقف مستعدة لتقديم مساهمة حقيقية في حل الأزمة".

وتدعم روسيا وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة، كما أنها تساند حل الدولتين، وأثارت موسكو غضب إسرائيل باستقبالها وفدا من حركة حماس.

وقال بوتين إن مفتاح حل الصراع يكمن في إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ملمحا إلى أن هذا ليس هدف واشنطن المعلن.

كما اتهم أجهزة المخابرات الغربية وأوكرانيا بالمساعدة في إثارة الاضطرابات في داغستان، حيث حاول حشد من الناس الليلة الماضية اعتراض سبيل ركاب كانوا قد وصلوا إلى مطار محج قلعة على متن رحلة من إسرائيل.