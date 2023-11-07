الرئيس الفنزويليّ يطالب بـ"إنهاء الإبادة الجماعيّة" التي يتعرّض لها الفلسطينيّون

أشار مادورو إلى قراءته مقالًا في صحيفة نيويورك تايمز قارن فيه الكاتب "ما يتعرّض له الفلسطينيّون في غزّة بالمجزرة الّتي ارتكبها النازيّون بحقّ اليهود".

قال الرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو إنّه "يجب على البشريّة أن تنتفض بعد الآن وتقول ’كفى‘ للإبادة الجماعيّة الّتي ترتكبها إسرائيل ضدّ الشعب الفلسطينيّ".

جاء ذلك خلال استضافته سفير فلسطين لدى كاراكاس فادي الزبن، الثلاثاء، في برنامج "المزيد مع مادورو".

وأشار مادورو إلى قراءته مقالًا في صحيفة نيويورك تايمز قارن فيه الكاتب "ما يتعرّض له الفلسطينيّون في غزّة بالمجزرة الّتي ارتكبها النازيّون بحقّ اليهود".

وأضاف: "كان النساء والأطفال أوّل من تمّ إلقاؤه في غرف الغاز، واليوم نرى أنّ إسرائيل تفعل نفس الشيء بالشعب الفلسطينيّ، فالنساء والأطفال يقتلون بشكل مفزع".

وشدّد على ضرورة أن "تنهض البشريّة وتقول ’كفى‘ للإبادة الجماعيّة الّتي ترتكبها إسرائيل ضدّ الشعب الفلسطينيّ".

ومنذ 32 يومًا، يشنّ الجيش الإسرائيليّ حربًا مدمّرة على غزّة، استشهد فيها 10 آلاف و328 فلسطينيًّا، بينهم 4237 طفلًا و2719 سيّدة، وأصاب نحو 26 ألفًا، كما قتل 163 فلسطينيًّا واعتقل 2215 في الضفّة الغربيّة، بحسب مصادر رسميّة.