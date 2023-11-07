لدوره في الدفاع عن حقوق المدنيّين الفلسطينيّين: مدريد تكرّم الأمين العامّ للأمم المتّحدة

صادق مجلس الوزراء على منح غوتيرش الوسام الفخريّ، وأوضحت المتحدّثة باسم الحكومة اليساريّة الإسبانيّة إيزابيل رودريغيث أنّ "أنطونيو غوتيريش تألّق طوال مسيرته السياسيّة والدوليّة من خلال دفاعه عن الديموقراطيّة والتعدّديّة وحقوق الإنسان”

قلّدت الحكومة الإسبانيّة الأمين العامّ للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء وسام "كارلوس الثالث"، بسبب دوره في الدفاع عن حقوق المدنيّين الفلسطينيّين، وذلك في ظلّ الانتقادات الإسرائيليّة التي يتعرّض لها منذ بدء الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزّة، والتي أوقعت حتّى الآن أكثر من 10 آلاف فلسطينيّ، معظمهم من الأطفال والنساء، والتي وصفتها منظّمات حقوقيّة عديدة بأنّها "إبادة جماعيّة".

وصادق مجلس الوزراء على منح غوتيرش الوسام الفخريّ، وأوضحت المتحدّثة باسم الحكومة اليساريّة الإسبانيّة إيزابيل رودريغيث أنّ "أنطونيو غوتيريش تألّق طوال مسيرته السياسيّة والدوليّة من خلال دفاعه عن الديموقراطيّة والتعدّديّة وحقوق الإنسان”.

وتابعت أنّ التزامه "كان واضحًا بشكل خاصّ... في الأسابيع الأخيرة في أزمة غزّة، في الدفاع عن القانون الدوليّ والقانون الإنسانيّ الدوليّ وحقوق المدنيّين الفلسطينيّين".

وفي الأيّام الأخيرة، ضاعف الأمين العامّ للأمم المتّحدة، وهو المفوّض السامي السابق لشؤون اللاجئين (2005-2015) ورئيس الوزراء البرتغاليّ السابق (1995-2002)، من الدعوات لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطينيّ الّذي استحال إلى "مقبرة للأطفال"، بحسب قوله.

وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتّحدة قد طالب غوتيرش بالاستقالة، وقال إنّ بلاده لن تمنح بعد الآن تأشيرات لممثّلي الأمم المتّحدة لزيارة إسرائيل.

ويتعرّض قطاع غزّة لغارات جوّيّة إسرائيليّة وقصف مدفعيّ منذ 7 أكتوبر/تشرين الأوّل راح ضحيّته أكثر من 10 آلاف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحّة الفلسطينيّة.