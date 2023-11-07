واشنطن تعلن تعليق العمل باتفاقية "القوات التقليدية في أوروبا"

جاء ذلك في بيان للخارجية الأميركية ردا على قرار روسيا الانسحاب من الاتفاقية. وسيدخل قرار التعليق الأميركي حيز التنفيذ في 7 كانون الأول/ ديسمبر القادم.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، تعليق العمل باتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا "AKKA" المبرمة عام 1990 إبان الحرب الباردة.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأميركية ردا على قرار روسيا الانسحاب من الاتفاقية. وسيدخل قرار التعليق الأميركي حيز التنفيذ في 7 كانون الأول/ ديسمبر القادم.

ووصفت واشنطن قرار روسيا الانسحاب من الاتفاقية بأنه "يصب في صالح تقويض الأمن في أوروبا".

وفي 10حزيران/ يونيو الماضي، أرسلت وزارة الخارجية الروسية إخطارات لجميع الدول الأطراف في معاهدة القوات المسلحة التقليدية بشأن دخول انسحابها من المعاهدة حيز التنفيذ بعد 150 يوما، أي في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

ووضعت المعاهدة قيودا يمكن التحقق منها على فئات المعدات العسكرية التقليدية التي يمكن للناتو وحلف "وارسو" آنذاك نشرها.

وتهدف المعاهدة إلى منع أي من طرفي الحرب الباردة من حشد قوات لشن هجوم سريع ضد الطرف الآخر في أوروبا.

ووقعت معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا من قبل الدول الأعضاء في حلف "الناتو"، وأعضاء حلف "وارسو" في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990 في العاصمة الفرنسية باريس، ودخلت حيّز التنفيذ في 9 نوفمبر عام 1992.