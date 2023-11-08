بلينكن: إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة بعد نهاية الحرب

عبر وزراء خارجية دول مجموعة السبع في ختام اجتماعهم عن دعمهم "هدنات وممرات إنسانية"، من دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار في العدوان الذي أودى بحياة أكثر من 10 آلاف شهيد.

شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، على ضرورة ألا تعاود إسرائيل احتلال قطاع غزة بعد نهاية الحرب التي تخوضها حاليا ضد حماس، قائلا إن إسرائيل لن تستطيع إدارة قطاع غزة بعد نهاية العدوان الذي تنفذه منذ أكثر من شهر.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

وبعد اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في طوكيو، تحدث بلينكن للصحافيين عما قال إنها "عناصر أساسية" لتحقيق "سلام دائم وأمن".

وأوضح أنها تتضمن "عدم تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة، ليس الآن ولا بعد الحرب، وعدم استخدام غزة منصة للإرهاب أو هجمات عنيفة أخرى، وعدم إعادة احتلال غزة بعد النزاع"، على حد تعبيره.

وأشار الى أن الشروط الأخرى تشمل "عدم محاولة حصار غزة" أو "أي تقليص في أراضي" القطاع الفلسطيني.

وتحدث عن إمكانية اللجوء إلى مرحلة انتقالية بعد الصراع، وأكد أن على إسرائيل عدم "إعادة احتلال" قطاع غزة بعد نهاية الحرب، أو فرض حصار على القطاع أو اقتطاع أجزاء منه.

وعبر وزراء خارجية دول مجموعة السبع في ختام اجتماعهم عن دعمهم "هدنات وممرات إنسانية"، من دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار في العدوان الذي أودى بحياة أكثر من 10 آلاف شهيد.

وقال الوزراء في بيان مشترك "نشدد على الحاجة إلى تحرك طارئ لمواجهة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة.. ندعم هدنات إنسانية وممرات من أجل تسهيل المساعدة المطلوبة بشكل عاجل، وتنقل المدنيين، وإطلاق "الرهائن" الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية منذ تنفيذها عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاء في البيان أيضا أن الوزراء أكدوا "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعن شعبها بما يتوافق مع القانون الدولي".

وأتت تصريحات وزير الخارجية الأميركي، بعدما قال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستتولى "المسؤولية الأمنية الشاملة" للقطاع الحدودي مع مصر بعد انتهاء الحرب.

إلا أن الولايات المتحدة، أوثق حلفاء إسرائيل وأبرز داعميها عسكريا، أعربت عن معارضتها "إعادة احتلال" القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، لصحافيين الثلاثاء "في شكل عام، لا نؤيد إعادة احتلال غزة ولا إسرائيل تؤيد ذلك".

وأضاف "وجهة نظرنا هي أن على الفلسطينيين أن يكونوا في مقدم هذه القرارات، وغزة هي أرض فلسطينية وستبقى ارضا فلسطينية".

وسحبت إسرائيل قواتها وفكّكت المستوطنات في غزة في العام 2005. ومنذ 2007، بات القطاع تحت سيطرة حماس، وهو يخضع لحصار إسرائيلي منذ ذلك الحين، تمّ تشديده بعد اندلاع الحرب الراهنة.