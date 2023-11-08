رئيس وزراء بريطانيا يدعو لإلغاء مظاهرة ضد العدوان على غزة

قال رئيس الوزراء البريطاني إن التخطيط لتنظيم تظاهرة السبت المقبل ضد العدوان الإسرائيلي على غزة أمر "استفزازي ومعيب، وذلك لكونها تتزامن مع "يوم الهدنة" الذي تكرم فيه لندن قتلاها في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى إلغاء مظاهرة ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتي من المفروض أن تنظم في العاصمة البريطانية لندن السبت المقبل.

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وقال رئيس الوزراء البريطاني إن التخطيط لتنظيم تظاهرة السبت المقبل ضد العدوان الإسرائيلي على غزة أمر "استفزازي ومعيب، وذلك لكونها تتزامن مع "يوم الهدنة" الذي تكرم فيه لندن قتلاها في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

ودعا سوناك الجماعات المؤيدة للفلسطينيين إلى إلغاء المظاهرة المنددة بالحرب على غزة، وستطالب بوقف العدوان الإسرائيلي.

وتحدى منظمو التظاهرة مناشدات شرطة العاصمة البريطانية تأجيل التظاهرة المقررة السبت المقبل.

ومن المتوقع مشاركة عشرات الآلاف في التظاهرة في شوارع لندن، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم سوناك للصحافيين "ما زلنا نعتقد أن التخطيط للاحتجاجات في يوم الهدنة أمر استفزازي ويفتقد للاحترام، ونحث المنظمين على إعادة النظر".

وأضاف أن الحكومة "ستدرس بعناية أي طلب" من الشرطة، لمنع استمرار الاحتجاج.

ويخشى بعض المراقبين أن تؤدي التظاهرة السبت إلى تعطيل إحياء "يوم الذكرى" أيضا الذي يصادف الأحد المقبل، ويشمل التزام الصمت لمدة دقيقتين تكريما للقتلى من الجنود البريطانيين.

ولم تشر الجماعات المنظمة إلى تخطيطها للتظاهر يوم الأحد أو في "يوم الذكرى"، وهو تتويج للاحتفالات التكريمية للجنود الذين سقطوا في الحروب السابقة.

وتعهد المنظمون بتجنب منطقة وايتهول بوسط لندن، حيث يقع النصب التذكاري.

وحتى الحين أدى العدوان على غزة لسقوط أزيد من 10 آلاف شهيد معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير البنى التحتية وتهجير معظم السكان.