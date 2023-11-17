عقوبات أميركية على 7 أشخاص بالعراق على خلفية هجمات استهدفت قواعدها

قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على ستة أفراد مرتبطين بكتائب "حزب الله" المدعومة من إيران، إضافة إلى زعيم كتائب "سيد الشهداء"، لتورطهم في هجمات ضد جنود أميركيين في المنطقة.

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة فرض عقوبات على سبعة أشخاص قالت إنهم على ارتباط بفصائل موالية لإيران في العراق تقف وراء الهجمات الأخيرة التي طاولت قواعدها العسكرية في المنطقة.

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وتعرّضت قوات أميركية متمركزة في العراق وسورية لأكثر من 55 هجوما منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى إصابة عشرات الجنود الأميركيين بجروح طفيفة، بحسب ما أعلن البنتاغون الثلاثاء.

ويرتبط ارتفاع وتيرة الهجمات ضد القوات الأميركية في الشرق الأوسط بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس التي اندلعت عقب تنفيذ الأخيرة هجوما في السابع من تشرين الأول/اكتوبر.

بعد الهجوم، سارعت الولايات المتحدة إلى تقديم دعم عسكري لإسرائيل التي تشنّ منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر هجوما جويا وبريا وبحريا على غزة. وبحسب وزارة الصحة في القطاع، أسفرت الحرب الإسرائيلية عن أكثر من 12 ألف شهيد.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على ستة أفراد مرتبطين بكتائب "حزب الله" المدعومة من إيران، إضافة إلى زعيم كتائب "سيد الشهداء"، لتورطهم في هجمات ضد جنود أميركيين في المنطقة.

وقال نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون في بيان إن "إجراء اليوم يبعث برسالة إلى كتائب حزب الله وجميع الجماعات الأخرى المدعومة من إيران بأن الولايات المتحدة ستستخدم جميع التدابير المتاحة لمحاسبة أي جهات انتهازية تسعى إلى استغلال الوضع في غزة لتحقيق أهدافها الخاصة".

ويتمركز نحو 2500 جندي أميركي في العراق ونحو 900 جندي في سورية في إطار الجهود المبذولة لمنع عودة تنظيم "داعش".