5 دول تطلب من الجنائية الدولية التحقيق في حرب إسرائيل على غزة

أشار البيان إلى أن النيابة العامة تجري حاليا تحقيقا بشأن الأوضاع في دولة فلسطين.

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية تقدم جنوب إفريقيا وبوليفيا وبنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي بطلب للتحقيق في الحرب الإسرائيلية على غزة.

تابعوا قناة موقع "عرب 48" عبر منصة "تلغرام" للأخبار أولا بأول

وذكر بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة الجمعة أن الطلبات المقدمة من الدول الخمس وصلت إلى مكتب المدعي العام اليوم.

وأضاف أنه وفقا لنظام روما الأساسي للجنائية الدولية، يجوز لدولة عضو في المحكمة أن تتقدم بطلب إلى مكتب المدعي العام للتحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة عضو أخرى.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة تجري حاليا تحقيقا بشأن الأوضاع في دولة فلسطين.

وأوضح أن التحقيق المذكور بدأ بتاريخ 3 آذار/ مارس 2021 ويغطي الأعمال المرتكبة في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية منذ 13 حزيران/ يونيو 2014 والتي قد تدخل في نطاق الجرائم المنصوص عليها في نظام روما.

وذكر أنه بعد تولي المدعي العام كريم خان منصبه، شكّل فريقا خاصا للمضي قدما بالتحقيق في الأوضاع بدولة فلسطين، وأن الفريق مفوض بجمع وحفظ وتحليل المعلومات، وإجراء اتصالات من أصحاب المصلحة الرئيسيين في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد فلسطين.

ولفت البيان إلى أنه تم إرسال كمية كبيرة من المعلومات والأدلة إلى النيابة العامة حتى الآن.

وأردف أن موظفي النيابة العامة سيواصلون جهودهم لزيارة دولة فلسطين وإسرائيل للقاء الناجين، والاستماع إلى المنظمات غير الحكومية، والاتصال بالمحاورين الوطنيين المعنيين.

وفي الحرب الأوكرانية ـ الروسية، تقدمت 39 دولة من الدول الأعضاء في الجنائية الدولية، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، بطلب إلى المحكمة للتحقيق في الجرائم المرتكبة داخل أوكرانيا، بتاريخ 3 آذار/ مارس 2022.

وفي 17 آذار/ مارس 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومفوضة حقوق الطفل ماريا ألكسيفنا لفوفا بيلوفا، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب".