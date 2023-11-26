مالاوي: انتقادات حقوقيّة بسبب اتّفاقيّة سريّة لتصدير العمّال لإسرائيل

أثار نقل الشباب جوًّا على متن طائرة إسرائيليّة من طراز "إيرباص A321-251"، ليلة السبت، غضب العديد من الملاويّين...

تعرّض الرئيس المالاوي لازاروس شاكويرا، اليوم الأحد، إلى انتقادات حادّة، وذلك بسبب إخفاء قرار بإرسال حوالي 221 شابًّا للعمل في مزارع إسرائيل.

وشكّك جيفت ترانس، رئيس تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان (مجموعة حقوق مدنيّة) في "السرّيّة المحيطة باتّفاقيّة تصدير العمالة مع إسرائيل".

وقال ترانس، "ندين تكتّم الحكومة على اتّفاقيّة تصدير العمالة الّتي أبرمتها مع إسرائيل".

وأضاف المسؤول الحقوقيّ، "يجب أن تكون الإجراءات الحكوميّة بشأن تصدير العمالة إلى إسرائيل شفّافة".

وقال زعيم المعارضة في البرلمان كوندواني نانكوموا، الّذي أثار القضيّة لأوّل مرّة الخميس إنّ "الحكومة اختارت إبقاء القضيّة سرّيّة، لأنّها تعلم أنّ هذه صفقة شرّيرة".

وأثار نقل الشباب جوًّا على متن طائرة إسرائيليّة من طراز "إيرباص A321-251"، ليلة السبت، غضب العديد من الملاويّين.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حزمة مساعدات بقيمة 60 مليون دولار قدّمتها إسرائيل إلى مالاوي قبل أسبوعين.

وبهذا الخصوص، قال السكرتير الرئيسيّ لوزارة العمل ويزي كايرا، إنّ "تصدير العمالة إلى دول مختلفة، بما في ذلك إسرائيل، هو إحدى الطرق لخلق فرص عمل للشباب وتوليد النقد الأجنبيّ للدولة".

وأضاف كايرا، أنّ "هذه الخطوة سوف تفيد الأفراد والأمّة على حدّ سواء".

وشدّد على أنّ الشباب الملاوي لن يقاتلوا في الحرب الإسرائيليّة ضدّ حركة حماس الفلسطينيّة، إلّا أنّهم "سيعملون في مواقع معتمدة، والّتي يتمّ تصنيفها على أنّها بيئات مناسبة وآمنة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الزراعة الإسرائيليّة، في بيان، أنّ "ما بين 30 ألف إلى 40 ألف عامل غادروا مزارع البلاد، نصفهم من الفلسطينيّين، الّذين منعوا من دخول إسرائيل من الضفّة الغربيّة المحتلّة منذ هجمات 7 أكتوبر/ تشرين أوّل الماضي".

وفي الوقت نفسه، تتطلّع الحكومة الإسرائيليّة إلى توظيف حوالي 5 آلاف عامل من دول أخرى، بما في ذلك ملاوي، الواقعة في جنوب شرق إفريقيا، والّتي يبلغ عدد سكّانها 20 مليون نسمة.

ولمدّة 48 يومًا حتّى 23 نوفمبر الجاري، شنّ الجيش الإسرائيليّ حربًا مدمّرة على غزّة خلّفت 14 ألفًا و854 شهيدًا، بينهم 6 آلاف و150 طفلًا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد عن 75 بالمئة أطفال ونساء، وفقًا للمكتب الإعلاميّ الحكوميّ بغزّة.