بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. حماس تدعو العالم لتكثيف المظاهرات ضد الحرب

حماس: "ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية والأحرار في العالم، إلى تصعيد كل أشكال الحراك الجماهيري والفعاليات والمسيرات التضامنية مع قطاع غزة، رفضا وتنديدا بالعدوان الصهيوني، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية".

دعت حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، العرب والمسلمين وكافة المتضامنين مع القضية الفلسطينية في العالم، إلى تنظيم تظاهرات واسعة تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وجاء ذلك في بيان للحركة، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الموافق 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.

وقالت الحركة في البيان: "ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية والأحرار في العالم، إلى تصعيد كل أشكال الحراك الجماهيري والفعاليات والمسيرات التضامنية مع قطاع غزة، رفضا وتنديدا بالعدوان الصهيوني، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية".

وأضافت: "نناشد كل المدن والعواصم، إلى مواصلة هذه الفعاليات والمسيرات في الأيام القادمة، ورفع الصوت عاليا رفضا وتنديدا بجرائم الاحتلال، والضغط لتجريمها ووقفها".

وفي عام 1977، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الاحتفال في تاريخ 29 نوفمبر من كل عام، باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة استمرت 4 أيام وأُعلن مساء الأثنين تمديدها يومين إضافيين، تتضمن وقفا لإطلاق النار وتبادلا للأسرى بين "حماس" وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية مصرية أميركية.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.