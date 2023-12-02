إردوغان: "تحوّل حكام إسرائيل إلى قتلة وسيحاسبون"

الرئيس التركي: "الذين يخشون التحدث علنًا ضد الظالم سيشعرون بالتأكيد بالخجل من البقاء صامتين".

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن "مجازر حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، دخلت التاريخ بوصفها وصمة عار".

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ونقلت "الأناضول" عنه قوله في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من الإمارات التي زارها أمس الجمعة، للمشاركة في القمة العالمية للعمل المناخي في نطاق المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، إن "مجازر حكومة نتنياهو في غزة دخلت التاريخ بوصفها وصمة عار، وهذه الوصمة لطخت أيضًا جباه الدول الداعمة له دون قيود وشروط".

ويتابع تقرير "الأناضول": "وبشأن الهجمات الإسرائيلية على غزة، أفاد أردوغان: "ما نراه عمل إرهابي ضخم، إنه إرهاب دولة، لا يمكننا أن نبقى صامتين إزاء إرهاب الدولة هذا".

ولفت الرئيس التركي إلى "تحول حكام إسرائيل الذين طالما روجوا لأنفسهم بأنهم ضحايا إبادة جماعية، إلى قتلة، مثل قتلة أجدادهم".

وفيما يخص الموقف تجاه حركة "حماس" قال أردوغان: "ما زلت عند رأيي، لا يمكنني إطلاقًا أن أعتبر حماس تنظيما إرهابيا مهما قال الآخرون".

وبخصوص محاسبة المسؤولين عن المجازر قال أردوغان: "ننتظر من المحكمة الجنائية الدولية أن ينال العقاب اللازم مرتكبو جرائم الإبادة الجماعية وجزارو غزة وفي مقدمتهم نتنياهو".

وقال الرئيس أردوغان: "نأمل أن يرضي القرار الذي سيصدر مَن ينتظرون العدالة. سنتابع هذه القضية على أعلى مستوى".

وتابع: "نريد أن تتم محاكمة ومعاقبة جميع المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الإبادة الجماعية. ويقع على عاتق العالم واجب من أجل ذلك".

ولفت الرئيس التركي إلى أن "إسرائيل ستحاسب عاجلاً أم آجلاً على الإبادة الجماعية التي ترتكبها".

وأردف: "الذين يخشون التحدث علنًا ضد الظالم سيشعرون بالتأكيد بالخجل من البقاء صامتين. هذا ما أعنيه عندما أقول: نحن لسنا مدينين لأحد".

وأكد أن تركيا ستواصل بذل جهودها في كل المحافل لإنهاء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وضمان وقف دائم لإطلاق النار.

وبيّن الرئيس التركي أنه منذ البداية يؤيد وقفًا دائمًا لإطلاق النار بدلاً من "هدنة إنسانية".

وتابع: "أن ما آل إليه الوضع نتيجة للمقاربة الإسرائيلية الخارجة عن القانون أظهر مرة أخرى أننا كنا على حق في مخاوفنا. لقد كانت هناك فرصة للسلام، وللأسف فقدناها في الوقت الحالي جراء النهج الإسرائيلي المتعنت".

وتابع: "آمل أن نحصل مرة أخرى على فرصة السلام الدائم الذي ننتظره، ولن نتخلى عن السعي لتحقيق السلام. نواصل اتصالاتنا مع رؤساء الدول والحكومات، وأعربنا عن رأينا هذا لمحاورينا خلال لقاءاتنا (في كوب 28)، نريد مواصلة السعي معهم ونأمل أن نحصل على نتيجة".