مغني كندي يتبرع بـ2.5 مليون دولار لغزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عزم سفير النوايا الحسنة للبرنامج، المغني الكندي أبيل تسفاي المعروف باسم "ذا ويكند"، التبرع بمبلغ 2.5 مليون دولار من أجل قطاع غزة.

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وأوضح البرنامج في بيان، الجمعة، أن المبلغ يعادل 4 ملايين طرد غذائي سيوفر الغذاء لـ 173 ألف فلسطيني لمدة أسبوعين.

وأشار أن التبرع المقدم من المغني الكندي سيوفر دعمًا مهمًا لجهود إيصال المساعدات لمليون شخص من سكان غزة الذين يواجهون خطر المجاعة.

وأكد البيان أن البرنامج قدم مساعدات غذائية لنحو 764 ألف فلسطيني حتى الآن، مبينًا أن المساعدات زادت خلال فترة "الهدنة الإنسانية" خصوصًا.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان أبيل تسفاي عُين كأحد سفراء النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021.