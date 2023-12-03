البحرية البريطانية تحذر من "انفجار محتمل" بالبحر الأحمر من جهة اليمن

يربط باب المندب البحر الأحمر بخليج عدن وهي منطقة حيوية للتجارة العالمية شهدت سلسلة هجمات في الأسابيع الأخيرة تبناها الحوثيون، ردا على حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

السفينة التي استولى عليها الحوثيون بالبحر الأحمر (Gettyimages)

حذرت الوكالة البحرية البريطانية الأحد من "انفجار محتمل" في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر من جهة اليمن، ودعت السفن إلى توخي الحذر.

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وقالت الوكالة وهي تتبع البحرية الملكية البريطانية في بيان عبر منصة "إكس": "تقرير عن انفجار محتمل في محيط باب المندب من جهة اليمن".

ونصحت السفن المتواجدة في المنطقة بـ"توخي الحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

ونقلت تقارير إسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن "محاولة هجوم تم إحباطها في البحر الأحمر، ويجري فحص التفاصيل".

ومعلقا على التقارير بوقوع انفجار في باب المندب، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام الأجنبي جوناثان كونريكوس، عبر منصة "إكس": "يشكل الإيرانيون ووكلاؤهم الحوثيون تهديدا للعالم الحر بأكمله".

ويربط باب المندب البحر الأحمر بخليج عدن وهي منطقة حيوية للتجارة العالمية شهدت سلسلة هجمات في الأسابيع الأخيرة تبناها الحوثيون، ردا على حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن الحوثيون الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر"، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني تنديدا بالحرب على قطاع غزة، بحسب المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع.

وتوعدت جماعة الحوثي مرارا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، داعية الدول إلى "سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن".