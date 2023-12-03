مظاهرة في لوس أنجلوس يقودها الأطفال: أوقفوا الإبادة الجماعيّة

بحسب موقع "لوس أنجلوس ديلي نيوز"، نظم المظاهرة حركة شباب فلسطين، وشارك فيها المئات، متجهين إلى مبنى الحكومة الفدرالية مرورا ببلدية مدينة لوس أنجلوس...

شهدت مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، الأحد، مظاهرة داعمة لفلسطين قادها أطفال المدينة.

وبحسب موقع "لوس أنجلوس ديلي نيوز"، نظم المظاهرة حركة شباب فلسطين، وشارك فيها المئات، متجهين إلى مبنى الحكومة الفدرالية مرورا ببلدية مدينة لوس أنجلوس.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها رسائل دعم لفلسطين.

وأكد الموقع على عدم اعتقال أي أحد من المتظاهرين من قبل السلطات الأمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، تخللتها هدنة لمدة 7 أيام، خلّفت 15 ألفا و207 قتلى فلسطينيين و40 ألفا و652 جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت "حماس" في ذلك اليوم هجوما ضد مستوطنات محيط غزة، فقتلت 1200 إسرائيلي وأصابت 5431 وأسرت نحو 239 بادلت العشرات منهم خلال هدنة إنسانية مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها نحو 7800 فلسطيني بينهم أطفال ونساء.