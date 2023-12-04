تقرير: بوتين يزور السعوديّة والإمارات هذا الأسبوع

نقلت قناة "شوت" الإخبارية الروسية، الإثنين عن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قوله إن بوتين سيزور الإمارات والسعودية هذا الأسبوع.

الرئيس الروسي بوتين وولي العهد السعودي، بن سلمان في الرياض في 14 أكتوبر 2019(Getty Images)

يزور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السعودية والإمارات هذا الأسبوع، بحسب ما أفادت وسائل إعلام روسية.

ونقلت قناة "شوت" الإخبارية الروسية، الإثنين عن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قوله إن بوتين سيزور الإمارات والسعودية هذا الأسبوع.

وبحسب التقارير، فقد قال أوشاكوف: "ستكون هذه زيارة عمل، وستكون المحادثات في المقام الأول مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، وقبل ذلك، سنكون في الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "وستكون هناك أيضًا زيارة عمل، وآمل أن تكون هذه الزيارة جيدة جدًا".

ويأتي الإعلان عن الزيارة بعدما وافق تحالف أوبك+، الذي يضم الدول الثلاث، يوم الخميس الماضي على تخفيضات طوعية للإنتاج بإجمالي 2.2 مليون برميل تقريبا يوميا.

وتشككت الأسواق في الاتفاق بسبب الشكوك فيما إذا كانت التخفيضات الطوعية ستنفذ بالكامل. وانخفضت أسعار النفط اثنين بالمئة الأسبوع الماضي، بعد إعلان التخفيضات وتراجعت أكثر يوم الإثنين.

ولم يسافر بوتين إلى الخارج إلا نادرا في السنوات الأخيرة، واقتصرت زيارته على بلدان معظمها من دول الاتحاد السوفييتي السابق.

وآخر زيارة له لدولة خارج هذه البلدان كانت للصين في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.