إندونيسيا تنهي بحثا عن ضحايا ثوران بركان بجبل مارابي راح ضحيته 23 متسلقا

قال سوهاريونو، قائد شرطة سومطرة الغربية، في وقت سابق إن اكتشاف جثة طالبة جامعية، يوم الأربعاء، رفع الحصيلة المؤكدة للقتلى إلى 23.

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الخميس، انتهاء عملية البحث عن المزيد من الضحايا من المتسلقين الذين حاصرهم ثوران بركان جبل مارابي، يوم السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل 23 شخصا، وإصابة آخرين.

بدأ نحو 75 متسلقا صعود الجبل، الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 2900 متر، في منطقة أغام بمقاطعة سومطرة الغربية، يوم السبت، ووصلوا إلى موقع البركان الذي ثار في اليوم التالي.

قال سوهاريونو، قائد شرطة سومطرة الغربية، في وقت سابق إن اكتشاف جثة طالبة جامعية، يوم الأربعاء، رفع الحصيلة المؤكدة للقتلى إلى 23.

وأعلن مسؤولون، اليوم، أنهم يعتقدون أنهم انتشلوا جثث جميع القتلى.

ذكر عبد المهاري، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، أنه "بعد تقييم نتائج البحث والإنقاذ، أنهت السلطات عملية البحث في جبل مارابي بالعثور على جميع الضحايا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء".

وقالت الوكالة إن جميع الجثث نقلت إلى مستشفى للتعرف على هوياتها.

أنقذت السلطات نحو 52 متسلقا بعد الثوران الأولي، يوم الأحد، ونقل عشرة منهم إلى مستشفيات لتلقي العلاج من جروح تراوحت بين خطيرة وطفيفة.

لم يستطع المتسلقون التقدم إلى منطقة الخطر، لكن مسؤولين محليين أقروا بأن بعضهم ربما تسلق إلى منطقة أعلى من المسموح به.

ينشط بركان مارابي منذ كانون الثاني/ يناير عندما ثار دون أن يتسبب في وقوع إصابات.

يأتي مارابي بين أكثر من 120 بركانا نشطا في إندونيسيا، المعرضة لاضطرابات زلزالية بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من البراكين وخطوط الصدع يحيط بحوض المحيط الهادئ.