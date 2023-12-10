باريس: متظاهرون يرتدون أكفانًا تضامنًا مع غزّة

رفع بعض المتظاهرين أيديهم المطليّة باللون الأحمر في مشهد يمثّل المسؤولين عن مقتل المدنيّين في غزّة، وآخرون وضعوا أيديهم في أفواههم.

شارك المئات في العاصمة الفرنسيّة باريس، في مظاهرة داعمة للفلسطينيّين ومتضامنة مع غزّة التي تتعرّض لقصف وحشيّ وصفته منظّمات عالميّة عديدة بـ"الإبادة الجماعيّة".

وارتدى المتظاهرون الأكفان واستلقوا على الأرض لتمثيل الضحايا المدنيّين الذين قضوا جرّاء القصف الإسرائيليّ على قطاع غزّة الفلسطينيّ.

واجتمع حشد من المتظاهرين في ساحة حقوق الإنسان بالقرب من برج إيفل بالعاصمة باريس.

وارتدى المتظاهرون ملابس بيضاء مستلقين على الأرض، في مشهد يمثّل الضحايا الفلسطينيّين المكفّنين.

فيما رفع بعض المتظاهرين أيديهم المطليّة باللون الأحمر في مشهد يمثّل المسؤولين عن مقتل المدنيّين في غزّة، وآخرون وضعوا أيديهم في أفواههم.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينيّة، وهو يرتدون الكوفيّة، وردّدوا شعارات من قبيل "فلسطين حرّة" و"غزّة، باريس معك" و"غزّة، كلّنا معك".

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيليّ حربًا مدمّرة على قطاع غزّة، خلّفت حتّى مساء السبت، 17 ألفًا و700 شهيد، و48 ألفًا و780 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتيّة، و"كارثة إنسانيّة غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسميّة فلسطينيّة وأمميّة.