طلاب بجامعة "هارفارد" يواجهون إجراءات تأديبيّة لدعمهم فلسطين

قال كوجو اتشيمبونغ، أحد الطلاب الذين تمت إحالتهم إلى المجلس التأديبي: "نعلم أن هذا الأمر لن يوقفنا، ولن نسمح أبدا لهذه الحملات أن تقف في طريق تضامننا مع الشعب الفلسطيني".

جانب من مظاهرة مطالِبة بوقف الحرب على غزة (توضيحية - Getty Images)

يواجه 4 طلاب في جامعة "هارفارد" الأميركية إجراءات تأديبية، إثر قيامهم بتنظيم مظاهرات مؤيدة لفلسطين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب صحيفة "هارفارد كريمسون"، تمت إحالة الطلاب الـ4 إلى المجلس التأديبي في الجامعة.

وقالت جامعة "هارفارد" في تبرير لما حدث، "إن القيام بأفعال تعيق أداء المنتسبين للجامعة لأنشطتهم الاعتيادية، يشكل سلوكا غير مقبول ويخضع للتأديب".

ومن المتوقع أن يتم تحذير الطلاب الذين نظموا المظاهرة في حرم الجامعة خلال تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، أو إيقافهم عن الدراسة.

وقال كوجو اتشيمبونغ، أحد الطلاب الذين تمت إحالتهم إلى المجلس التأديبي: "نعلم أن هذا الأمر لن يوقفنا، ولن نسمح أبدا لهذه الحملات أن تقف في طريق تضامننا مع الشعب الفلسطيني".

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين 18205 قتلى، و49645 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.