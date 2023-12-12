بايدن: سنواصل دعم إسرائيل حتى تتخلص من حماس

وردت تصريحات الرئيس الأميركي في احتفال يهودي بمناسبة عيد "الأنوار- حانوكاه" الذي أقيم في البيت الأبيض، حيث أكد بايدن أن دعمه إسرائيل لا يتزعزع، لكنه دعاها إلى توخي الحذر لأن الرأي العام يمكن أن يتغير.

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن واشنطن ستواصل تقديم الدعم العسكري لإسرائيل في حربها على غزة، وذلك حتى تتخلص من حركة حماس، محذرا من أن الرأي العام الذي قال إنه يدعم إسرائيل بالحرب على غزة يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها.

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وردت تصريحات الرئيس الأميركي في احتفال يهودي بمناسبة عيد "الأنوار- حانوكاه" الذي أقيم في البيت الأبيض، حيث أكد بايدن أن دعمه إسرائيل لا يتزعزع، لكنه دعاها إلى توخي الحذر لأن الرأي العام يمكن أن يتغير، مضيفا أن بلاده لن تسمح لذلك بأن يحدث.

وبشأن تحرير المحتجزين وتبادل الأسرى، أوضح بادين أنه أمضى ساعات طويلة مع القطريين والمصريين والإسرائيليين لضمان عودة أكثر من 100 رهينة، مشددا على أن بلاده لن تتوقف حتى عودة جميع الرهائن، حسب تعبيره.

يأتي ذلك، فيما أعرب البيت الأبيض، الإثنين، عن قلقه بشأن تقرير بأن الجيش الإسرائيلي استخدم الفوسفور الأبيض، الذي زودته به الولايات المتحدة، في عملية في جنوبي لبنان.

وقال بيان للخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن بحث في اتصال هاتفي مع عضو "كابينت الحرب" بيني غانتس، الجهود المستمرة لتسهيل العودة الآمنة لجميع المحتجزين في قطاع غزة، كما بحث معه زيادة المساعدة الإنسانية لسكان قطاع غزة، ومنع اتساع رقعة الصراع.

وقالت الخارجية إن بلينكن جدد التأكيد خلال الاتصال على ضرورة اتخاذ إسرائيل جميع التدابير الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، وحث على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات إيجابية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية.

وشدد بلينكن على أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالمضي قدما نحو خطوات ملموسة لتحقيق الدولة الفلسطينية.

من جانبه، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إن واشنطن قلقة إزاء تفاقم الأوضاع شمال إسرائيل ولا تريد امتداد الصراع إلى لبنان.

وقال كيربي في إحاطة للصحافيين إن الولايات المتحدة لا تزال ترفض تأييد وقف عام لإطلاق النار قد يمنح حماس السيطرة على غزة، لكنها تؤيد وقفات إنسانية. وأضاف أن التوصل إلى هدنة جديدة أمر مهم وذو معنى من أجل إخراج الرهائن.