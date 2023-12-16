فلوريدا: فصل طالب بسبب منشورات لوالدته مناصرة لغزة

ذريعة الفصل: والدته نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تنتقد فيها العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلية في غزة.

فصلت إدارة مدرسة ثانوية أميركية طالبًا من أصل فلسطيني بسبب منشورات والدته المناصرة لغزة على وسائل التواصل الاجتماعي في ولاية فلوريدا.

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ووفقًا لتقرير نشرته "الأناضول، اليوم السبت، نقلاً عن وسائل إعلام أميركية، انضم الطالب جاد أبو حمادة، ويبلغ من العمر 15 عامًا، ويتعلم في مدرسة "باين كريست" في فورت لودرديل، فُصل من المدرسة لأن والدته، د. مها المصري، نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تنتقد فيها "العقاب الجماعي" الذي تمارسه إسرائيل في غزة.

وزعم بيان صادر عن إدارة المدرسة أن منشورات المصري كانت "استفزازية ومليئة بالكراهية"، في حين نفت المصري هذه المزاعم، مؤكدة أن منشوراتها تهدف فقط إلى لفت الانتباه إلى المأساة الإنسانية في غزة.

ونقلت المصادر عن الطالب أبو حمادة قوله إنه من الظلم والمخيب للآمال أن يتم طرده من المدرسة التي كان طالبًا فيها لمدة 10 سنوات لهذا السبب.

من جهته، دعا مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، وهو أكبر منظمة مجتمع مدني إسلامي في الولايات المتحدة، في بيان حول القضية، وزارة التعليم الأميركية إلى التحقيق في الحادث.