واشنطن تمدد وجود حاملات الطائرات في البحر المتوسط

تكون هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تمديد انتشار فورد، مما يسلط الضوء على المخاوف المستمرة بشأن التقلبات في المنطقة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

قال مسؤولون أميركيون إن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أمر حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" وسفينة حربية أخرى بالبقاء في البحر الأبيض المتوسط لعدة أسابيع أخرى للحفاظ على وجود حاملتين بالقرب من إسرائيل مع استمرار حربها على الشعب الفلسطينية وخاصة في غزة.

ستكون هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تمديد انتشار فورد، مما يسلط الضوء على المخاوف المستمرة بشأن التقلبات في المنطقة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة. تمتلك الولايات المتحدة حاملتي طائرات في المنطقة، وهو أمر نادر في السنوات الأخيرة.

أكد عدة مسؤولون أميركيون عمليات النشر الأطول التي تمت الموافقة عليها هذا الأسبوع لحاملة فورد والطراد يو إس إس نورماندي بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنه لم يتم الإعلان عنها بعد. تم بالفعل تمديد انتشار السفن الأخرى في مجموعة فورد الضاربة.

كثف البنتاغون وجوده العسكري في المنطقة بعد أن بدأت إسرائيل حربها المُدمّرة على قطاع غزة في 7 تشرين أول/ أكتوبر لردع إيران عن توسيع الحرب إلى صراع إقليمي. في الأشهر التي تلت ذلك، ومنذ بدء ارتكاب مجازر بحق المدنيين في غزة انضمت فصائل مقاومة في العراق وسورية للمشاركة في استهداف قواعد ومنشآت عسكرية للاحتلال الأميركي في سورية والعراق انتصارا لفلسطين ورفضا للدعم الأميركي للحرب وشُنّت الهجمات المنتظمة بالصواريخ والطائرات بدون طيار والقذائف.

في الوقت نفسه، اعترضت سفن حربية أميركية في البحر الأحمر صواريخ أطلقت باتجاه إسرائيل من المناطق اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأسقطت القوات الأميركية أيضًا طائرات بدون طيار هجومية متجهة نحو السفن واستجابت لنداءات المساعدة من السفن التجارية التي تعرضت لهجمات الحوثيين المستمرة بالقرب من مضيق باب المندب.

اعتبارًا من يوم الجمعة، هناك 19 سفينة حربية أميركية في المنطقة، بما في ذلك سبعة في شرق البحر الأبيض المتوسط و12 أخرى ممتدة في جنوب البحر الأحمر، عبر بحر العرب وحتى الخليج العربي.