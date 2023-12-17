استطلاع: غالبية الشباب الأميركيين يعتقدون أنه يجب "إنهاء إسرائيل وتسليمها للفلسطينيين"

أجرى معهد هاريس ومركز الدراسات السياسية الأميركية في جامعة هارفارد، مؤخرا، استطلاعا للرأي، في صفوف الشباب الأميركيين حول موقفهم من الاحتلال الإسرائيلي وقضية الشعب الفلسطيني، بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
يعتقد غالبية الشبان الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، بنسبة 51% أن الحل للقضية الفلسطينية هو "إنهاء إسرائيل وتسليمها لحماس والفلسطينيين".
وقال 32% فقط أنهم يؤمنون بـ"حل الدولتين"، وقال 17% فقط إنه ينبغي الطلب من الدول العربية الأخرى "استيعاب السكان الفلسطينيين".
وفي ما يتعلق بنفس الفئة العمرية، قال 60% إن عملية حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر قد تكون "مبررة بمظلومية الشعب الفلسطيني" - وهو الموقف الذي يتبناه 27% من الأميركيين بشكل عام فقط.
وعندما سئلوا عما إذا كانت إسرائيل متورطة في إبادة جماعية في غزة أم أنها مجرد "تدافع عن نفسها وتستهدف حماس"، أعرب 60% من الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا وبين 25 و34 عاما عن رأي مفاده أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.
علاوة على ذلك، قال 67% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا إنهم يعتقدون أنه "يجب معاملة المستوطنين (الإسرائيليين) كمُضَطهِدين" - وهو الموقف الذي اختلف معه 73% من الأميركيين.
ويدعم هؤلاء الشبان بنسبة 67% وقفا غير مشروط لإطلاق النار في غزة خلافا لموقف غالبية الأميركيين.
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