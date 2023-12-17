بوتين يحذر من "مشكلات" مع فنلندا بعد أن "جرّها الغرب إلى الناتو"

اعتبر بوتين في تصريحات للتلفزيون الرسمي الروسي أن الغرب "جرّ فنلندا إلى الناتو. هل كان لدينا أي خلافات معها؟ كل الخلافات، بما فيها تلك المرتبطة بالأراضي والعائدة إلى منتصف القرن العشرين، تمّ حلّها".

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة نشرت الأحد من "مشكلات" مع فنلندا المجاورة بعدما انضمت إلى حلف شمال الأطلسي، معلنا أن موسكو ستنشئ منطقة عسكرية جديدة في شمال غرب البلاد ردّا على هذه الخطوة.

وتتشارك فنلندا حدودا بطول 1340 كلم مع روسيا، وانضمت في نيسان/ أبريل الماضي إلى حلف شمال الأطلسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع 2022.

واعتبر بوتين في تصريحات للتلفزيون الرسمي الروسي أن الغرب "جرّ فنلندا إلى الناتو. هل كان لدينا أي خلافات معها؟ كل الخلافات، بما فيها تلك المرتبطة بالأراضي والعائدة إلى منتصف القرن العشرين، تمّ حلّها".

وأضاف "لم تكن ثمة مشكلات هناك، الآن ستصبح موجودة لأننا سننشئ منطقة لينينغراد العسكرية ونركّز بعضا من وحداتنا العسكرية هناك".

وتأتي تصريحات الرئيس الروسي بعدما قامت فنلندا مجددا هذا الأسبوع، بإغلاق حدودها مع روسيا، متّهمة موسكو بالتسبب بأزمة مهاجرين عند حدودها.

وشدد بوتين في المقابل على أن لا سبب يدفع روسيا للذهاب إلى حرب ضد دول حلف الأطلسي، في أعقاب تصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن هذا الشهر، حذّر فيها من أن موسكو "لن تتوقف" في أوكرانيا في حال انتصرت في حربها.

ورأى بوتين في ذلك "خطابا لتبرير سياسة كاذبة حيال روسيا"، مؤكدا أن "لا فائدة (لموسكو) من النواحي الجيوسياسية والاقتصادية والعسكرية، بقتال ضد دول حلف شمال الأطلسي".