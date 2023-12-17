فيضانات عنيفة تضرب شمال غرب أستراليا

غمرت الفيضانات بشكل خاصّ مدينة كيرنز، وهي مركز سياحيّ رئيسيّ يطلّ على الحاجز المرجانيّ، ما أدّى إلى إغلاق مطارها، وفقًا لخدمات الطوارئ.

تسبّبت أمطار شبه استثنائيّة في حدوث فيضانات عنيفة في ولاية كوينزلاند الأستراليّة (شمال غرب)، على ما أعلنت السلطات الأحد.

وغمرت الفيضانات بشكل خاصّ مدينة كيرنز، وهي مركز سياحيّ رئيسيّ يطلّ على الحاجز المرجانيّ، ما أدّى إلى إغلاق مطارها، وفقًا لخدمات الطوارئ.

وكانت الأنهار في المنطقة مشبّعة بالفعل بعد أن ضربها إعصار استوائيّ هذا الأسبوع، ممّا أدّى إلى غمر الطرق السريعة، وتسبّب في سقوط أشجار.

وأصيبت فتاة تبلغ عشر سنوات بصاعقة في جنوب كوينزلاند السبت وهي في حالة حرجة.

وقالت خبيرة الأرصاد الجوّيّة لورا بوكيل الأحد إنّ منسوب الأمطار في بعض مناطق الولاية بلغ أكثر من 600 ملم خلال الساعات ال24 الماضية، وقد يهطل 500 ملم إضافيّ خلال الساعات ال24 المقبلة.

وأشارت في مؤتمر صحافيّ إلى أنّ "هذه الفيضانات الخاطفة قد تكون خطيرة ومميتة وخصوصًا بسبب طبيعتها المفاجئة".

وقال رئيس وزراء كوينزلاند ستيفن ميل إنّ الوضع "خطير للغاية، وقد يتفاقم"، مضيفًا "لقد تحدّثت مع أشخاص عاشوا في أقصى شمال الولاية طوال حياتهم، وقالوا إنّهم لم يسبق أن شهدوا أمرًا مماثلًا".

وقال ميل إنّ الارتفاع السريع في منسوب المياه تسبّب في إغلاق مطار كيرنز بسبب مخاوف من حدوث فيضانات تتجاوز تلك القياسيّة الّتي خلّفها إعصار في 1977.

وأشار إلى انقطاع التيّار الكهربائيّ عن حوالي 10500 شخص في الولاية. كما نفّذت خدمات الطوارئ عمليّات إخلاء وإنقاذ متعدّدة، وتمّ افتتاح خمسة مراكز للطوارئ. لكن لم يتمّ الإبلاغ عن وفيات أو مفقودين حتّى الآن.

ودعا ستيفن سميث، المسؤول في خدمة الإطفاء والأمن، السكّان إلى البقاء في منازلهم. وقال إنّ "هذه الأحداث قد تهدّد الحياة، ولا داعي للخروج".