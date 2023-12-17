فيينا: الآلاف يخرجون في مسيرة تضامنيّة مع الشعب الفلسطينيّ

المتظاهرون رفعوا أكفانًا وتوابيت للإشارة إلى الضحايا الأطفال للهجمات الّتي أدّت إلى مقتل نحو 19 ألف فلسطينيّ بينهم قرابة 8 آلاف طفل.

شهدت العاصمة النمساويّة فيينا، السبت، مسيرة مندّدة بالهجمات الإسرائيليّة المتواصلة على قطاع غزّة.

وشارك في التظاهرة الّتي استمرّت حتّى ساعات المساء آلاف الأشخاص.

وحمل متظاهرون لافتات كتبوا عليها "لا للإبادة الجماعيّة" و"ووقف إطلاق نار دائم" و"غزّة حرّة".

كما رفعوا أكفانًا وتوابيت للإشارة إلى الضحايا الأطفال للهجمات الّتي أدّت إلى مقتل نحو 19 ألف فلسطينيّ بينهم قرابة 8 آلاف طفل.

وقالت إيميلي، عضو الفرقة الموسيقيّة الإيرلنديّة الّتي حضرت التظاهرة لدعم الشعب الفلسطينيّ: "نحن موسيقيّون وندعم فلسطين، ونؤكّد تضامننا مع الشعب الفلسطينيّ بالموسيقى الأيرلنديّة".

وذكرت إميلي أنّ هناك "رابطة خاصّة" بين أيرلندا وفلسطين، وأشارت إلى أنّ أيرلندا "تعرّضت للاستعمار وشهدت إبادة جماعيّة في الماضي".

وأكّدت أنّ الأيرلنديّين يقفون إلى جانب فلسطين الّتي تعيش وضعًا مماثلًا.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر الجاري 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.