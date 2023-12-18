تعطل الخدمات في الكثير من محطات الوقود في طهران إثر تعرضها لهجوم إلكتروني

تعطلت الخدمات في الكثير من محطات الوقود في أنحاء إيران، اليوم الإثنين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية، دون أن تبدي سببا لذلك، وسط تقارير عن هجوم سيبارني تبنته مجموعة قراصنة مرتبطة بإسرائيل.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2021، تسبب هجوم سيبراني واسع في تعطيل خدمات بيع البنزين المدعوم في إيران، مما تسبب في تكدس طوابير انتظار طويلة أمام محطات الوقود في أنحاء البلاد.

واستغرقت عملية إعادة تفعيل النظام الإلكتروني الحكومي في شبكة توزيع الوقود، حينها، أربعة أيام، وعادت محطات البنزين البالغ عددها 4300 محطة في أنحاء إيران إلى الخدمة بالتدريج.

وأكدت إيران رسميا آنذاك، أن ما حدث لمحطات الوقود كان نتيجة "هجوم إلكتروني أجنبي" من دون تسمية جهة بعينها، فيما قال أمين المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي الإيراني، أبوالحسن فيروز أبادي، إن "دولة أجنبية" تقف وراء الهجوم.

ويختلف الهجوم الإلكتروني الذي استهدف شبكة توزيع المحروقات في إيران، عن الهجمات السابقة، إذ بات هذا النوع من الهجمات يستهدف البنى التحتية للخدمات العامة، بعد أن كانت تطاول المنشآت الإيرانية الحساسة، النووية والعسكرية.