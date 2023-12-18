كوريا الشمالية اختبرت صاروخا عابرا للقارات يمكن أن يغطي مداه أميركا

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا واحدا على الأقل صباح اليوم الإثنين، باتجاه بحر الشرق" أو بحر اليابان.وجاءت عملية الإطلاق هذه بعد رصد سيول لصاروخ بالستي آخر قصير المدى أُطلق من منطقة بيونغ يانغ.

اليابان قدمت احتجاجا شديدا ضد عملية الإطلاق (أ.ب)

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن الصاروخ البالستي الذي اختبرته كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، كان من الفئة العابرة للقارات التي يمكن أن يغطي مداها أراضي الولايات المتحدة بأكملها.

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وقال نائب وزير الدفاع البرلماني في اليابان شينغو مياكي، إن "الصاروخ البالستي من الفئة العابرة للقارات الذي جرى إطلاقه هذه المرة يمكن أن يزيد مدى تحليقه عن 15 ألف كيلومتر، إذا ما تم حساب ذلك بالاستناد إلى مسار الصاروخ ووزن الرأس الحربي الذي يحمله. وفي هذه الحالة ستكون الأراضي الأميركية بأكملها ضمن نطاقه".

وأضاف أن الصاروخ يبدو أنه قد حلق مسافة تبلغ نحو ألف كيلومتر بارتفاع أقصى يزيد عن ستة آلاف كيلومتر.

وتابع "يقدر أن الصاروخ حلق لمدة 73 دقيقة، وقرابة الساعة 9:37 صباحا (00:37 بتوقيت غرينتش) سقط في بحر اليابان على بعد 250 كيلومترا شمال غرب جزيرة أوكوشيري التابعة لجزيرة هوكايدو، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".

واعتبر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا،أن عمليات إطلاقات الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الشمالية تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتهديدا للسلم والاستقرار.

وقال كيشيدا في طوكيو أمام حشد من زعماء دول جنوب شرق آسيا أن عمليات إطلاق الصواريخ "لا تشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي فحسب، بل أيضا تهديدا للسلم والاستقرار في المنطقة، ونحن ندينها بقوة".

وأكد مياكي أن "اليابان قدمت احتجاجا شديدا ضد عملية الإطلاق، هذه المرة عبر قناة سفارتها في بكين".

وفي واشنطن، أعلن متحدث باسم الخارجية الأميركية أن بلاده "تدين" التجربة الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ بالستي.

وقال المتحدث في نصريح لوكالة فرانس برس إن "عمليات الإطلاق هذه، مثل عمليات الإطلاق الأخرى التي أجرتها بيونغ يانغ لصواريخ بالستية هذا العام، هي انتهاك للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضاف أن هذه التجارب الصاروخية "تشكل تهديدا للدول المجاورة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وتقوض الأمن الإقليمي"، مستخدما الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا واحدا على الأقل صباح اليوم الإثنين، باتجاه بحر الشرق" أو بحر اليابان.

وجاءت عملية الإطلاق هذه بعد رصد سيول لصاروخ بالستي آخر قصير المدى أُطلق من منطقة بيونغ يانغ في وقت متأخر من ليل الأحد.