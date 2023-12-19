استطلاع أميركي: رفض واسع بين الناخبين لسياسة بايدن تجاه الحرب على غزة

قال 76% من الجمهوريين إنهم يتعاطفون مع إسرائيل، بينما 31% من الديمقراطيين يحملون هذا الموقف و34% يتعاطفون مع الفلسطينيين، وترتفع هذه النسبة إلى 46% بين الناخبين الشباب مقابل 27% يؤيدون إسرائيل

مظاهرة ضد بايدن في سان فرانسيسكو وتطالب بوقف الحرب على غزة، السبت الماضي (Getty Images)

أظهر استطلاع نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم، الثلاثاء، وجود معارضة واسعة بين الأميركيين لتعامل الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وتبين أن الشبان الأميركيين أكثر انتقادا بكثير من الناخبين الأكبر سنا تجاه ممارسات إسرائيل وسياسة الإدارة الأميركية.

وقال 57% من المستطلعين إنهم غير راضين من دعم بايدن لإسرائيل والحرب على غزة، بينما عبر 33% عن تأييدهم له.

وبما يتعلق بانتخابات الرئاسة الأميركية، التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، قال 46% من الناخبين المسجلين إنهم يفضلون المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، بينما قال 44% من هؤلاء الناخبين إنهم يفضلون بايدن.

لكن لا يزال من غير الواضح إذا كان سيشارك الناخبون الساخطون على سياسة بايدن في التصويت أم لا. وحاليا، فإن بايدن يتغلب على ترامب بين الناخبين المحتملين بنسبة 2%.

ويتأكد من الاستطلاع أن المخاوف الاقتصادية هي القضية الأهم بالنسبة للناخبين المسجلين، الذين أدرج 34% منهم المخاوف الاقتصادية أو المتعلقة بالتضخم باعتبارها القضية الرئيسية التي تواجه البلاد.

بايدن (أرشيف - Getty Images)

وقال ثلاثة أرباع الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 - 29 عامًا، الذين يصوتون تقليديا للحزب الديمقراطي إنهم لا يوافقون على الطريقة التي يتعامل بها بايدن مع الحرب على غزة. وتقول نسبة تتراوح بين 43% - 49% من الناخبين المسجلين إنهم سيصوتون لصالح ترامب.

وأيد 44% من الناخبين وقف إسرائيل الحرب على غزة، ولم يؤيد ذلك 39% واعتبروا أن على إسرائيل مواصلة الحرب حتى لو كان ذلك يعني ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة.

ومع ذلك، أجاب معظم الناخبين الشباب على سؤال تلو الآخر بإجابات تظهر أنهم يرون الأسوأ في إسرائيل. وقليل منهم يعتقدون أن الإسرائيليين جادون بشأن السلام مع الفلسطينيين. ويقول ما يقرب من النصف إن إسرائيل تقتل المدنيين الفلسطينيين عمدا. ورأى ما يقرب من ثلاثة أرباعهم أن إسرائيل لا تتخذ الاحتياطات الكافية لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين. وتعارض الأغلبية تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية إضافية لإسرائيل.

وفي المقابل، يتبنى جمهور الناخبين الأوسع وجهة نظر أكثر تأييداً لإسرائيل، مما يشير إلى أن مشاكل صورة إسرائيل في نظر الناخبين الأميركيين أصبحت أكثر حدة في الأفق السياسي مما هي عليه في الوقت الحاضر، وفقا للصحيفة.

وقال 48% من جميع الناخبين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يعتقدون أن إسرائيل لا تتخذ الاحتياطات الكافية لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في غزة.

ويبدو أن الحرب تدفع أيضاً إلى الأمام عملية تحويل إسرائيل إلى قضية حزبية. لسنوات، اتهم الجمهوريون، بقيادة السيد ترامب، الديمقراطيين بتقويض الحكومة الإسرائيلية وناشدوا الناخبين اليهود ترك الحزب الذي أطلق عليه ما يقرب من ثلاثة أرباعهم تقليديًا بيتهم السياسي.

وقال 76% من الجمهوريين إنهم يتعاطفون مع إسرائيل بشأن الفلسطينيين. ولا يظهر الديمقراطيون مثل هذا الإجماع، إذ قال 31% إنهم يتعاطفون أكثر مع إسرائيل، و34% مع الفلسطينيين، و16% قالوا إنهم يتعاطفون مع كليهما.

ولا تزال إسرائيل تحتفظ بتأييد واسع في الولايات المتحدة. لكن مستقبل مثل هذا التأييد غير واضح. ومن بين الناخبين الشباب، قال 46% إنهم يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين، مقابل 27% يؤيدون إسرائيل.