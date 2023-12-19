جنوب أفريقيا تحذر مواطنيها من القتال مع الجيش الإسرائيلي

قالت وزارة الخارجية إنها "تشعر بقلق بالغ" إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض مواطني جنوب إفريقيا انضموا إلى الجيش الإسرائيلي للقتال في غزة، أو أنهم يفكرون في القيام بذلك.

دعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، المحكمة الجنائية الدولية إلى "إجراء تحقيق فوري في جرائم الحرب" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ووصف ما تقوم به إسرائيل في غزة بـ "إبادة جماعية"، وحذرت الحكومة مواطنيها الذين يقاتلون إلى جانب إسرائيل في غزة، وقالت إنهم قد يواجهون المحاكمة في الداخل.

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وأعلن رامافوزا في تصريح للصحافيين، تقديم الوثائق اللازمة إلى المحكمة الجنائية الدولية في ما يتعلق بـ"جرائم الحرب" الإسرائيلية، وأنهم ينتظرون من المحكمة أن تتخذ إجراءات بشأن التحقيق.

وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لديها صلاحية توجيه الاتهام إلى المسؤولين عن "جرائم الحرب" المرتكبة في فلسطين.

وأردف قائلا: "نريد أن تتصرف المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لقوانينها وقواعدها وأنظمتها".

ووصف الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة بأنها "انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

وحذرت حكومة جنوب إفريقيا من أن مواطنيها الذين يقاتلون إلى جانب إسرائيل في غزة قد يواجهون المحاكمة في الداخل.

وقالت وزارة الخارجية إنها "تشعر بقلق بالغ" إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض مواطني جنوب إفريقيا انضموا إلى الجيش الإسرائيلي للقتال في غزة، أو أنهم يفكرون في القيام بذلك.

وأكدت الوزارة أن: "مثل هذه الأفعال يمكن أن تساهم في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، مما يجعلها عرضة للمحاكمة في جنوب أفريقيا".

ولم يحدد عدد مواطني جنوب إفريقيا الذين كان من الممكن أن يتم تجنيدهم.

وتقول الوزارة إن مواطني جنوب إفريقيا يحتاجون إلى موافقة مسبقة من الحكومة للقتال بشكل قانوني في إسرائيل.

وتضيف وزارة الخارجية أن المواطنين المتجنسين معرضون أيضاً للتجريد من جنسيتهم الجنوب أفريقية إذا شاركوا في حرب "لا تدعمها البلاد أو توافق عليها".