توقيف أكثر من 300 شخص في تركيا بمداهمات متزامنة في 32 مدينة يشتبه بصلتهم بتنظيم داعش

قال الوزير علي يرليكايا إن المشتبه بهم اعتقلوا في 32 محافظة لكن غالبيتهم كانوا في أكبر ثلاث مدن تركية؛ إسطنبول وأنقرة وإزمير.

ألقت السلطات التركية القبض على 304 أشخاص للاشتباه بصلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابيّ، وذلك بعدما شنّت عملية واسعة النطاق ضدّ التنظيم، حسبما أفاد وزير الداخلية، علي يرلي كايا، اليوم الجمعة.

ونفّذت الشرطة مداهمات متزامنة في 32 مدينة في إطار عملية أُطلق عليها اسم HEROES-34.

وقال الوزير علي يرليكايا إن المشتبه بهم اعتقلوا في 32 محافظة لكن غالبيتهم كانوا في أكبر ثلاث مدن تركية؛ إسطنبول وأنقرة وإزمير.

وذكر يرلي كايا في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّه تمّ توقيف 86 مشتبها بهم في إسطنبول وحدها.

وأضاف: "سنستمر في محاربة الإرهاب بكلّ إصرار حتى يتمّ تحييد آخر إرهابي".

وشهدت تركيا عدداًمن الهجمات بين عامي 2015 و2017، نُسب بعضها إلى تنظيم داعش.

وفي كانون الثاني/ يناير 2017، أسفر هجوم على ملهى ليلي في إسطنبول تبنّاه التنظيم، عن مقتل 39 شخصا، بينما قُتل 109 أشخاص في 2015 في هجوم آخر نُسب إلى التنظيم أمام محطّة قطارات أنقرة المركزية.

وقال ييرليكايا: "لن يكون هناك أي راحة للإرهابيين من أجل السلام والوحدة والتضامن في أمتنا الحبيبة ... بفضل الجهود المتفوقة التي تبذلها قواتنا الأمنية، ستستمر معركتنا دون انقطاع".

ونشرت وزارته مقطع مصور على موقع إكس يظهر صورا للمداهمات، بما في ذلك قيام شرطة مكافحة الإرهاب بتحطيم أحد الأبواب وتقييد أيدي مشتبه بهم واقتيادهم إلى سيارات الشرطة.