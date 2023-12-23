إيران تهدد بإغلاق البحر المتوسط على خلفية الحرب ​​على غزة

قائد رفيع في الحرس الثوري، يقول إن البحر المتوسط ​​قد يُغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب جرائم في غزة.

نقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن قائد في الحرس الثوري، قوله إن البحر المتوسط ​​قد يُغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب جرائم في غزة.

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ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية، محمد رضا نقدي، قوله: "سيتعين عليهم قريبا انتظار إغلاق البحر المتوسط ​​و(مضيق) جبل طارق وممرات مائية أخرى".

وهاجمت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على مدى الشهر الماضي سفنا تجارية تبحر في البحر الأحمر ردا على الهجوم الإسرائيلي على غزة، مما دفع بعض شركات الشحن إلى تغيير مساراتها.

وقال البيت الأبيض يوم الجمعة، إن إيران "متورطة بشكل كبير" في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر.

ولا تطل إيران على البحر المتوسط ​​وليس واضحا كيف يمكن للحرس الثوري أن يغلقه، لكن نقدي تحدث عن "ولادة قوى مقاومة جديدة وإغلاق ممرات مائية أخرى".

ونقل عن نقدي قوله: "بالأمس صار الخليج الفارسي ومضيق هرمز كابوسا بالنسبة لهم، واليوم هم محاصرون... في البحر الأحمر".

واتهمت الولايات المتحدة التي شكلت تحالفًا عسكريًا للدفاع عن حركة الملاحة البحرية في المنطقة، إيران بأنها "ضالعة بشدة في التخطيط" لهذه الهجمات.

وعلى صلة، نددت إيران بـ"عدم فعالية" المنظمات الدولية، مشيرة إلى إنّها فشلت في وضع حدّ للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال الرئيس ابراهيم رئيسي في خطاب في طهران، إنّ "جرائم النظام الصهيوني... مؤسفة، (لكن) ما هو مؤسف أكثر، هو عدم فعالية المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن الدولي والمنظمات التي تؤكد الدفاع عن حقوق الإنسان".

وجاء كلام رئيسي غداة تبنّي مشروع قانون في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية "بشكل عاجل" و"على نطاق واسع" إلى غزة.

من جهته، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان، أنّ القرار "إيجابي لكنّه غير كافٍ".