رئيسي: "الشعب الفلسطيني سينتصر والهزيمة ستلحق بالكيان الصهيوني"

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إنه يؤسفنا دعم الولايات المتحدة والدول الغربية السافر للمجازر الصهيونية في غزة، وفلسطين كانت وما زالت القضية الأولى للدول الإسلامية ولكل أحرار العالم".

وأضاف رئيسي أن: "الجرائم الحربية الإسرائيلية ترتكب بحق الفلسطينيين في ظل صمت وفشل المؤسسات الدولية، وعملية طوفان الأقصى جاءت ردا على الظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، والحل النهائي يتمثل في طرد الاحتلال من الأراضي الفلسطينية".

وأوضح الرئيس الإيراني إن "الاستمرار في الاحتلال لا يمنح المحتل المشروعية ومن حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه، استمرار الاحتلال لا يعطي إسرائيل أي شرعية أو حقوق ويجب إنهاء الاحتلال، وما حصل في السابع من أكتوبر هو بسبب المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني قبل هذا التاريخ".

وقال رئيسي إن "أهم رسالة نحملها هي تحرير أرض فلسطين وهذا ما أعلنه الإمام الخميني الراحل، ونرفض تهجير الشعب الفلسطيني ويجب وقف القتال في قطاع غزة ورفع الحصار عنه، وإنهاء الحرب في غزة وفتح الممرات أمام المساعدات الإنسانية أولوية في الوقت الراهن".

وإشار رئيسي إلى أن "الشعب الفلسطيني سينتصر والهزيمة ستلحق بالكيان الصهيوني، والسماح للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره هو الحل العادل، وحماس تمثل خيار أهالي غزة ومصير هذه المنطقة يحدده الفلسطينيون، والكيان الصهيوني انتهك أكثر من 400 قرار دولي ونقض جميع المواثيق".

واتهم الرئيس الإيراني "الولايات المتحدة يدها ملطخة بدماء الفلسطينيين وهي طرف في العدوان عليهم" وذكر أن "قضية غزة كشفت للعالم أجمع أن واشنطن ترتكب المجازر والإبادة الجماعية وإسرائيل لم تف بالتزاماتها في معاهدات السلام والقرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية، وواشنطن ليست طرفا في السلام وتتحمل المسؤولية عن المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين في غزة"

وأضاف إبراهيم رئيسي أن "التطبيع لم ينجح في إخفاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، ونحن لا نتردد في الإعلان عن دعمنا للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، يجب على شعوب العالم عدم الاعتماد على المنظمات الدولية العاجزة عن إنهاء الحرب وإرساء السلام".