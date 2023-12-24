واشنطن: الهجوم على السفينة قبالة الهند كان من إيران.. إسقاط مسيرات نحو مدمرة بالبحر الأحمر

لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء وسط موجة من الهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ شنها الحوثيون المدعومون من إيران قبالة سواحل اليمن.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان أن الناقلة التي تعرضت إلى هجوم السبت قبالة سواحل الهند جرى استهدافها "بطائرة مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه أطلقت من إيران".

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وأضافت أن الهجوم وقع حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش) ولم يسفر عن وقوع إصابات على متن السفينة المملوكة لشركة يابانية، موضحة أن حريقا نشب على متنها وتم إخماده.

وتابعت الوزارة أن الجيش الأميركي "لا يزال على اتصال بالسفينة بينما تواصل الإبحار نحو وجهة في الهند".

وقال بيان البنتاغون إن السفينة "كيم بلوتو" كانت ترفع العلم الليبيري وتديرها شركة هولندية.

وأشارت وزارة الدفاع الأميركية إلى أن الهجوم وقع على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) قبالة سواحل الهند، مضيفة أنه لم تكن هناك أي سفن تابعة للبحرية الأميركية في المنطقة المجاورة.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي جاء وسط موجة من الهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ شنها الحوثيون المدعومون من إيران قبالة سواحل اليمن.

إلى ذلك، قالت القيادة الوسطى الأميركية، إن "صاروخين باليستيين أطلقا تجاه خطوط شحن دولية بالبحر الأحمر من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين".

وأضافت أن "المدمرة ’لابون’ أسقطت 4 طائرات مسيرة أطلقت نحوها من مناطق الحوثيين باليمن، ولم تسفر الواقعة عن إصابات أو أضرار".

ويقول الحوثيون إنهم يشنون الهجمات تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة.

من جهتها، أعلنت البحرية الهندية أنها استجابت لطلب المساعدة من السفينة.

وصرّح مسؤول في البحرية الهندية "أرسلت طائرة إلى الموقع وتمكنت من الوصول إلى السفينة والتأكد من سلامتها وسلامة طاقمها".

وأضاف "أرسلت كذلك سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية إلى الموقع لتقديم المساعدة اللازمة".