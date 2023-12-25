إيران ترد على الاتهام الأميركي باستهداف سفينة في المحيط الهندي.. "بلا قيمة"

جددت إيران رفضها لاتهامات الولايات المتحدة وبريطانيا بضلوعها في استهداف السفن بالبحر الأحمر. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، إن "الاتهامات الأميركية ضد إيران لا أساس ولا قيمة لها".

اعتبرت إيران على لسان الناطق باسم وزارتها الخارجية، اليوم الإثنين، أن "لا قيمة" لاتهام الولايات المتحدة لها باستهداف سفينة قبالة سواحل الهند نهاية الأسبوع الماضي.

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وتعرّضت سفينة تجارية، السبت، لهجوم بطائرة مسيّرة في المحيط الهندي ألحق بها أضرارا لكنه لم يسبب سقوط ضحايا. وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن هذه الطائرة المسيّرة "أطلقت من إيران".

وأتى الاعتداء بعد سلسلة من الهجمات التي شنّتها جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، على سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل في منطقة البحر الأحمر، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني" على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.

واعتبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن "الاتهامات الأميركية لا نهاية لها، والمتهم الأكبر في الشهرين الماضيين هو الإدارة الأميركية، وأميركا هي المسؤول الأول والأخير عن بدء الحرب من قبل الاحتلال الصهيوني واستمرارها".

وأضاف كنعاني، في مؤتمر صحافي، أن "من هذا المنطلق فإننا نعتبر ادعاءاتهم مرفوضة ولا قيمة لها"، معتبرا أن هدفها "سياسي" و"التغطية على الجرائم الأميركية في غزة".

واندلعت الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر بعد هجوم شنّته حركة حماس على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية في محيط القطاع المحاصر، وبلغت حصيلة ضحايا الحرب زهاء 20500 شهيد معظمهم من النساء والأطفال.

إلى ذلك، انتقد كنعاني موقف لندن المندّد بـ"التأثير الخبيث" لإيران.

وقال إن المملكة المتحدة لطالما أدت "دورا مهما في زعزعة الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة"، معتبرا أنها "ليست في مكانة قانونية وأخلاقية تخولها توجيه اتهامات ضد إيران والأطراف الأخرى في المنطقة".

وكان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كامرون، قد اعتبر في مقابلة نشرت أمس، الأحد، أن لإيران "تأثير خبيث كليا في المنطقة والعالم"، متعهدا بتعزيز إجراءات الردع ضدها وضد حلفائها مثل الحوثيين وحزب الله اللبناني وفصائل عراقية.

وأعربت الجمهورية الإسلامية عن تأييدها للهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل، نافية ضلوعها فيه بشكل مباشر.

كما نفت طهران أي ضلوع لها في الهجمات التي يشنّها الحوثيون على السفن، والتي تؤثر على حركة الملاحة البحرية ودفعت الولايات المتحدة للإعلان عن تشكيل تحالف دولي لضمان حرية الملاحة في هذا الممر.