الأردن وإيران يبحثان وقف العدوان على غزة وتهريب المخدرات من سورية

الصفدي وعبد اللهيان "بحثا جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية فورا".

بحث الأردن وإيران، اليوم الإثنين، وقف "العدوان" الإسرائيلي على غزة، وتهريب المخدرات من سورية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وفق بيان للخارجية الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه.

وذكر البيان أن الصفدي وعبد اللهيان "بحثا جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية فورا".

وأكد الوزيران "ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق للنار، ووقف العدوان على غزة وما يسبّبه من كارثة إنسانية وما يحمله من خطر لتوسع الحرب".

وأشار البيان الأردني إلى أن الصفدي نقل تحيات الملك إلى الرئيس الإيراني، مؤكدا "حرص المملكة العمل مع جميع الأطراف من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة".

وفي سياق آخر، بحث الوزيران "خطر تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن".

وأكد الصفدي أن "المملكة تتعامل مع عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية كتهديد لأمن الأردن الوطني، وستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لدحره".

وشهد الأردن ارتفاعا ملحوظا في عمليات التهريب والتسلل من جارته الشمالية سورية، فيما يقول مراقبون أن من يقوم بتلك المحاولات هي ميليشيات مدعومة من إيران.

واتفق الصفدي وعبد اللهيان على "استمرار التواصل والحوار" بين البلدين.

وقبل نحو أسبوعين، التقى الوزيران في جنيف، على هامش منتدى اللاجئين وناقشا "الخطوات اللازمة" لمنع تهريب المخدرات من سورية.

وخلال كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلن الجيش كان الجيش الأردني، عدة مرات، عن اشتباك مسلحة مع عشرات المهربين من سورية، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم، والقبض على آخرين، وضبط مواد مخدرة وصواريخ.

وشهد الأردن في تموز/ يوليو الماضي اجتماعا أمنيا بين مسؤولين أردنيين وآخرين من النظام السوري، لمواجهة التهريب عبر الحدود بين البلدين.