مسؤول أممي يدعو لإنشاء محكمة دولية جديدة للجرائم الإسرائيلية بغزة

أشار راجاغوبال إلى أن الأحداث الراهنة في غزة تعكس "الإفلات المؤسسي من العقاب"، مشيرا إلى أهمية محاسبة الاحتلال، وتوجيه الاتهامات بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وحتى الإبادة الجماعية.

دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن، بالاكريشنان راجاغوبال، إلى تأسيس محكمة دولية جديدة، في حال عدم اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات فعّالة "في وقت قصير جدا" بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.

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وفي منشور له عبر منصة "إكس"، أشار راجاغوبال إلى أن الأحداث الراهنة في غزة تعكس "الإفلات المؤسسي من العقاب"، مشيرا إلى أهمية محاسبة الاحتلال، وتوجيه الاتهامات بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وحتى الإبادة الجماعية.

وأكمل مبينا ما يقصده: "الإفلات من العقاب على: الاحتلال، وحرب الإبادة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية".

وأضاف راجاغوبال: "إذا لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية في وقت قريب جداً، فسوف نحتاج إلى محكمة دولية خاصة لغزة، وإلى تحرك من جانب الدول".

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا على غزة، خلفت حتى الأحد 20 ألفا و424 قتيلا، و54 ألفا و36 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات في قطاع غزة والأمم المتحدة.