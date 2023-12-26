هولندا: ارتفاع منسوب المياه إلى مستويات حرجة

وأضاف أنّ المؤسّسات المعنيّة رغم عطلة عيد الميلاد تواصل العمل على اتّخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المشكلات الناتجة عن الفيضانات...

غمرت مياه الأمطار العديد من أماكن العمل والمحالّ التجاريّة في هولندا بعد ارتفاع منسوب مياه القنوات والأنهار إلى مستويات حرجة.

وفي تعليقه عن الموضوع قال رئيس الوزراء الهولنديّ مارك روته، إنّ ارتفاع منسوب المياه يسبّب مشكلة في أجزاء مختلفة من البلاد.

وأوضح عبر منشور "إكس" الثلاثاء، أنّ السلطات الهولنديّة تراقب عن كثب وتتّخذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة، متمنّيًا السلامة للجميع.

وأضاف أنّ المؤسّسات المعنيّة رغم عطلة عيد الميلاد تواصل العمل على اتّخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المشكلات الناتجة عن الفيضانات.

وذكرت هيئة الإذاعة العامّة NOS أنّ المؤسّسات المعنيّة اتّخذت إجراءات على سدود الأنهار تحسّبًا لخطر العواصف والفيضانات.

وسابقًا ذكر المعهد الملكيّ الهولنديّ للأرصاد الجوّيّة أنّ عام 2023 سيكون العام الأكثر هطولًا للأمطار والأكثر سخونة منذ عام 1902.