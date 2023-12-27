الثوري الإيراني: إسرائيل تسعى لنقل ساحة المعركة وجر أميركا إلى حرب أشمل

المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني في تصريحات له، أن الكيان الإسرائيلي تحت ضغوط شديدة، ويحاول استقطاب حلفائه لتخفيف تلك الضغوط.

الحرس الثوري: من حق إيران الرد على جريمة اغتيال العميد رضي موسوى (Getty Images)

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، اليوم الأربعاء، إن اغتيال العميد رضي موسوي مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، يندرج ضمن الأفعال الإسرائيلية التي لا تحترم القوانين الدولية.

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وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني في تصريحات له، أن الكيان الإسرائيلي تحت ضغوط شديدة، ويحاول استقطاب حلفائه لتخفيف تلك الضغوط.

وتابع المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: "من حق إيران الرد على جريمة اغتيال العميد رضي موسوى وستوجه صفعة قوية للصهاينة".

وأشار شريف إلى أن إيران تطالب المؤسسات الدولية بإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تهدد استقرار وأمن العالم.

وأوضح شريف أن إيران تقوم بالانتقام من جرائم الكيان الإسرائيلي ضدها، لكن الإعلام الإسرائيلي يمارس التعتيم ولا ينشر أخبار خسائرهم.

وشدد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، إلى أن الكيان الإسرائيلي يريد تحويل الصراع من إسرائيلي فلسطيني إلى أميركي إيراني في البحر الأحمر وغيره.

وفي وقت سابق، قال العميد رضا طلائي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، إن اغتيال المستشار الإيراني العميد سيد رضي موسوي يظهر النزعة الإرهابية والانتهاك الواضح لسيادة الدولة السورية، فضلا عن خلق حالة من الانفلات الأمني ​​ومحاولة الكيان الصهيوني لإشعال الحروب.

وأضاف: "من المؤكد أن هذه الجريمة تستحق العقاب وعلى مرتكبي هذه الجريمة أن ينتظروا دفع ثمن عملياتهم الأخيرة، وانتظار ذلك سيؤلم الكيان الصهيوني".