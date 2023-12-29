تركيا: توقيف 32 مشتبها خططوا لاستهداف كنائس وسفارة العراق

أطلقت الاستخبارات التركية عملية مع قوات الأمن متزامنة في 9 ولايات تركية، اعتُقل فيها 32 شخصت مشتبهًا، بينهم 3 مسؤولين بتنظيم "داعش".

أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، توقيف 32 شخصا، يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابيّ، كانوا يخططون لهجمات تستهدف دور عبادة يهودية، وكنائس والسفارة العراقية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني، أن المشتبه بهم أوقفوا خلال عمليات مداهمة نفذتها قوات الأمن وجهاز الاستخبارات الوطني (أم آي تي) في تسع مدن، بينها إسطنبول وأنقرة.

وتابع أن "اثنين منهم (...) عاينا بعض الكنس والكنائس"، مشيرا إلى موقوف ثالث كان يخطط لتنفيذ هجوم يستهدف السفارة العراقية.

وذكر المصدر أنّ المشتبه فيهم الثلاثة هم أعضاء بارزون في تنظيم "داعش".

وكانت الشرطة التركية قد أعلنت الأسبوع الفائت عن تنفيذ عمليات دهم واسعة في 32 مدينة بمختلف أنحاء البلاد، واعتقال أكثر من 300 شخص يُفترض أنهم على علاقة بتنظيم "داعش".